Horóscopo para el miércoles 7 de julio

Acuario (Enero 20 – Febrero 18)

Ordena tus ideas antes de tomar decisiones que pueden ser definitivas en el ámbito laboral. No te apresures ya que las consecuencias pueden ser definitivas. En el amor se vislumbra una tormenta que puede ocasionar serios daños.

Piscis (Febrero 19 – Marzo 20)

Disfruta de la contención y el cariño de los afectos, no tengas miedo de expresar tus sentimientos. En el ámbito laboral las cosas no salen como esperabas.

Aries (Marzo 21 –Abril 19)

La pareja acompaña y genera un contexto de armonía que será muy necesario este día. En el trabajo todo está revuelto, ordena tus ideas antes de tomar decisiones que pueden ser definitivas.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

No temas exponer tu sensibilidad con las personas que te quieren. La autoexigencia es buena pero en una medida justa, el exceso puede ser devastador.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

El esfuerzo puesto estas últimas semanas brinda los resultados que estabas esperando. Las oportunidades hay que aprovecharlas y no dejarlas pasar.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Problemas en la pareja por una pequeña mentira que tendrá consecuencias que pueden ser definitivas. Deja de lado tu ansiedad y busca disfrutar de los momentos que se generan a nivel laboral.

Leo (Julio 23–Agosto 22)

Valorar el acompañamiento de la pareja será clave este día. En el aspecto laboral el cansancio se hace notar y los objetivos parecen estar cada vez más lejos de ser alcanzados pero no decaigas, todo tendrá solución.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Deberás hacer un esfuerzo y renovarte en pos de las nuevas exigencias laborales que son cada vez mayores. En el amor comienza una etapa de conflicto, calma y empatía será la clave para salir ileso.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

No seas indiferente con las necesidades que tu pareja tiene e intenta ser más empático con sus planteos y sentimientos. No tomes decisiones apresuradas en el plano laboral. Es momento de poner en la balanza y pensar con frialdad.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

En el ámbito laboral tendrás noticias alentadoras, confía en tu capacidad e intenta dar lo mejor. La impulsividad no traerá buenos resultados, la confianza será clave en el amor, no veas fantasmas donde no los hay.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Aciertos en el plano laboral generan momentos muy satisfactorios que servirán para posicionarte profesionalmente. En el amor las cosas mejoran, mantener viva la pasión será la clave.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Se abren puertas en el plano laboral pero hay que ir con cuidado ya que no todo es lo que parece. El diálogo es una pieza fundamental en la pareja, no lo olvides.