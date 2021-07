Lo que podría pasarle a tu corazón si bebes mucho té

El té es una de las infusiones más consumidas del mundo no solo por su variedad de sabores, sino porque es muy bueno para la salud. Existen diversos análisis científicos que confirman un gran beneficio para el corazón sin importar que el té sea negro, verde, de hierbas, de manzanilla, de menta, entre otros.



Un estudio realizado en el 2020 por la European Journal of Preventive Cardiology concluyó que las personas que beben más de tres tazas de té a la semana tienen un 20% menos de posibilidades de tener un ataque cardíaco y un 22% menos de morir por una enfermedad relacionado a un problema con el corazón.



Para esto analizó la salud y el comportamiento de 100.000 personas chicas durante más de 7 años. En los países asiáticos el consumo de esta infusión es cotidiano y no es casualidad que las personas que viven allí sean longevas: la esperanza de vida en China y Corea es de 80 años, mientras que la de Japón es de 85 años.

En los países asiáticos el consumo de té es cotidiano. Fuente: The Daily Meal

Otro estudio realizado por el Journal of the American Medical Association, una de las revistas médicas de más amplia difusión en el mundo creada en 1883, analizó el comportamiento de 400.000 adultos japoneses. Los resultados arrojaron que si bebían 5 tazas de té verde por día tenían un 26% menos de riesgo de muerte por un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.



¿Por qué el té es tan bueno?

La presión arterial alta (hipertensión) daña las paredes de las arterias y no solo las hace más rígidas sino que las puede obstruir. Cuando ocurre esto, los vasos sanguíneos se vuelven menos elásticos y complica el flujo de la sangre y el oxígeno que va y vuelve al corazón.



En consecuencia, genera un fuerte dolor en el pecho, lo que se conoce como ataque cardíaco o insuficiencia cardíaca. "La investigación está demostrando que el alto consumo de té conduce a un corazón más saludable y reduce el riesgo de enfermedad", dijo la nutricionista Lisa Richards, creadora de la Dieta Candida.

El alto consumo de té conduce a un corazón más saludable. Fuente: Lipton

Y agregó: "Esto se debe a que los tés contienen compuestos vegetales beneficiosos conocidos como polifenoles que actúan como antioxidantes en el cuerpo". Lo que hace el té es relajar las arterias, reducir la inflamación y mejorar la actividad del flujo de sangre y oxígeno.



Uno de los compuestos estrellas del té verde es el EGCG (galato de epigalocatequina) porque "apaga" los genes que desencadenan la obesidad, la diabetes y la grasa abdominal. "Está lleno de polifenoles y catequinas, dos compuestos antioxidantes reconocidos por sus propiedades antiinflamatorias", afirmó Kristen Lorez, experta culinaria a The Spice&Tea Exchange.

¿Empezarás a consumir té más seguido?

Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su nutricionista de confianza.