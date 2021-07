La durísima denunciacontra Marcelo Tinelli y su banalización de Ana Frank

El Llamamiento Argentino Judío, a través de su Comisión Jurídica, denunció ante la Defensoría del Público la utilización de la imagen de Ana Frank en el programa "Showmatch" y expresó su repudio a este hecho "lamentable" ocurrido durante la emisión del viernes.



A través de un comunicado de prensa, la entidad rechazó la "lamentable utilización de la imagen de Ana Frank ilustrando la interpretación de la canción 'Yo no soy esa mujer' en el programa 'Showmatch' conducido por Marcelo Tinelli".



"La imagen del rostro de Anna fue proyectada justo en el momento en que la cantante entonaba la frase 'yo no soy esa mujer que no sale de casa', en una desafortunada y banal alusión al encierro al que la familia Frank se vio obligada durante la invasión nazi a Holanda, con las trágicas consecuencias que todos conocemos", lamentó.

La figura de Ana Frank reúne significados educativos y del uso de la memoria muy sensibles.



Su figura, su trágica historia, nos demuestran la capacidad de las sociedades para desatar racismos, persecuciones y el quiebre de la empatía, sobre todo. ?? pic.twitter.com/CofKpkTRjt — DAIA (@DAIAArgentina) July 24, 2021

En ese contexto, la entidad que preside Marcelo Horestein junto a Pablo Grorodneff sentenció: "Vaya nuestro más absoluto repudio para quienes, en pos de obtener beneficios económicos a través de causar impacto en la audiencia, ignoran la sensibilidad de los que guardan en la memoria el dolor de aquella tragedia".



El mal uso de una imagen de la adolescente judía muerta en un campo de concentración nazi en 1945 para ilustrar una canción durante la performance de una participante del programa generó una fuerte polémica.



El momento que generó la controversia y rechazo se registró cuando la foto de Ana Frank, la adolescente judía que estuvo oculta en un desván con su familia hasta que fue capturada por los nazis y deportada a un campo de concentración donde murió con sólo 15 años, apareció en la pantalla en el mismo momento en que durante la performance de una de las participantes se escuchaba a la voz de la cantante Paulina Rubio cantando: "Yo no soy esa mujer que no sale de casa".

Marcelo Tinelli en el ojo de la tormenta





Además de la denuncia que hizo el Llamamiento Argentino Judío tras la emisión del programa, voceros del Centro Ana Frank en Argentina, filial de la institución surgida en Ámsterdam, Holanda, tierra natal de la joven- se contactaron con la producción del programa para manifestar su disgusto, lo que motivó una aclaración y disculpa por parte del conductor y los productores del programa.