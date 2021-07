Estrés y angustia: así viven los médicos y enfermeros el drama de los 100.000 muertos

Argentina superó los 100.000 muertos por covid, un drama humano enorme que atraviesa a todas las familias. Pero hay un grupo de personas que ha enfrentado esa realidad todos los días: médicos, enfermeros y todos los trabajadores de la Salud. Ellos, además de tener que dar la lucha en el servicio también sufren la pandemia como personas.

Cada cinco minutos en el mundo muere un profesional de la salud por covid-19, según Amnistía Internacional. En Argentina, uno de cada 10 que se desempeñan en esa labor ha fallecido durante el primer año de la pandemia. Diversos informes confirman que la pandemia de covid-19 está exponiendo a los trabajadores de la salud de todo el mundo al riesgo de desarrollar trastornos de estrés postraumático (TEPT).

En Argentina, el estrés afecta a 8 de cada 10 médicos, enfermeros y kinesiólogos que trabajan en las unidades de terapia intensiva, indica una muestra realizada entre abril y junio por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de los cuales 6 de cada 10 admiten que podrían dejar esa actividad cuando concluya la pandemia. Es que además de estrés y agotamiento se suman bajos salarios y bajo reconocimiento.

Este video recoge testimonios de dolor y de "heroísmo" en medio de la pandemia:

La realidad es que a 14 meses del inicio de la pandemia del covid-19 existe agotamiento, incertidumbre, estrés y miedo al contagio por parte del personal sanitario. No sólo porque "no han parado" en su labor en hospitales y centros de salud, sino también porque allí han visto y también han experimentado momentos.

“Noto al personal de mi servicio con un agotamiento importante. Son casi dos años con angustia. Una crítica que se puede hacer es que nos ha deshumanizado un poco la pandemia, incorporamos mucha tecnología pero contemplamos poco al individuo como tal”, aseguró Enrique Barinboim, jefe de Neumonología del Hospital Central.

“Es muy triste ver morir hasta bebés a causa del virus”, explico Cristina Lemos, de Hemoterapia del Hospital Lagomaggiore.

Las historias se cruzan. Y además de asistir, los trabajadores de la Salud han sufrido tragedias propias. “Lo peor que he vivido fue el fallecimiento de mi hermano, también trabajador de la Salud. También falleció mi cuñada. Ha sido un golpe muy duro para mi familia y para mí", dijo uno de los enfermeros consultados por MDZ.

“La pandemia estresó a todo el mundo. Lo peor que me pasó vivir fue la muerte de pacientes muy queridos. Pacientes que ayudé a que se trasplantaran. Me marcó y me afectó mucho”, relató Orlando Huser, Nafrólogo del Hospital Central.

Mirá los testimonios completos en este enlace.