La advertencia de la OMS sobre la vacunación a niños y adolescentes

La Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda no ofrecer de forma masiva las vacunas contra el coronavirus a niñas, niños y adolescentes ya que no pertenecen a un grupo de riesgo y estos fármacos escasean en gran parte del planeta, aunque sí reconoce que puede priorizarse la inmunización en aquellos con comorbilidades.



"Entiendo que algunos países quieren vacunar a sus niños y adolescentes, pero los insto a reconsiderarlo", señaló en mayo pasado el director general de la agencia sanitaria, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al destacar que quienes están dentro de esta franja etaria son poco propensos a caer enfermos a causa de la Covid-19 y a contagiar la enfermedad.



Mientras los que más rápido avanzan en sus campañas de inmunización como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Israel, Uruguay y Chile, entre otros, empezaron a inocular a los menores de 18 años, existen territorios donde los trabajadores sanitarios que luchan contra el virus todavía no fueron inmunizados.





En ese sentido, la recomendación de la OMS es donar esos inoculantes a Covax, el mecanismo que nació para achicar la brecha en el acceso a las vacunas y que hasta ahora solamente envió cerca de 100 millones de dosis a 134 países, un 5% de lo proyectado para 2021.



"Cuando comenzamos a priorizar a las personas que deberían vacunarse teniendo en cuenta que hay suministros limitados, recomendamos empezar con los trabajadores de la salud y los de primera línea que tienen un riesgo muy alto de exposición a la infección", indicó la científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan.



La pediatra nacida en India remarcó una salvedad: "Puede haber algunos niños que corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad grave debido a algún cuadro subyacente, vulnerabilidades o comorbilidades. Esos potencialmente podrían ser priorizados para las vacunas cuando estén disponibles".



La OMS aprobó el uso de emergencia de seis fármacos contra el coronavirus, pero hasta el momento solamente reconoció al de Pfizer/BioNtech para ser administrado en jóvenes entre 12 y 15 años.



De acuerdo a la agencia sanitaria de la ONU, no existen datos de eficacia o seguridad para menores de 12 años, por lo que instó a no inmunizarlos de forma rutinaria.