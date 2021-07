Por qué hay expertos que se oponen a vacunar a niños contra el covid

Los riesgos y secuelas del coronavirus aún sigue siendo materia de estudio. El avance de la vacunación contra covid-19 en todo el mundo, lleva a que especialistas analicen el impacto que tiene el virus en los niños y la necesidad de aplicar las dosis correspondientes en ellos.

Uno de los principales expertos en salud infantil del Reino Unido ha dicho que no hay pruebas suficientes para respaldar la vacunación de los niños contra covid-19. Mientras que el organismo que tomará la decisión sobre si se aplicará la vacuna a los menores de 18 años indicó que adoptará un enfoque cauteloso.

El profesor Calum Semple, miembro del Grupo Asesor Científico para Emergencias (Sage) de Reino Unido, expresó que había "datos sólidos como una roca" para mostrar que el riesgo de daños graves a los niños por covid-19 era "increíblemente bajo". El experto en declaraciones a BBC Breakfast dijo que aún no se sabía lo suficiente sobre los posibles efectos secundarios dañinos en las personas de corta edad.

La vacuna Pfizer / BioNTech ha sido aprobada por el regulador de medicamentos del Reino Unido para niños de 12 a 15 años, y se está administrando para estos grupos de edad en los EE. UU. E Israel.

El profesor Anthony Harnden, vicepresidente del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización, dijo que decidiría en unas semanas si permitiría vacunar a los niños. “El JCVI (Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización) es muy consciente de los problemas que rodean tanto los pros como los contras de vacunar a sus hijos, de los que hablaremos a su debido tiempo, pero en realidad lo que debemos estar absolutamente seguros es que estas vacunas benefician a los niños de alguna manera, así que estamos analizando estos datos con mucho cuidado ”, aclaró Harnden a BBC Radio 4 Today.

Semple, por su parte, insiste que por el momento no cree que haya suficiente evidencia para apoyar la vacunación de los niños. “Hemos analizado con mucho cuidado la infección por Sars-Cov en los niños de la segunda y la primera ola, por lo que tenemos datos realmente sólidos, y los riesgos de enfermedad grave, e incluso el riesgo de covid-19 prolongado y múltiples, síndrome inflamatorio, son increíblemente bajos ", aseguró.

Harnden a modo de advertencia expresó que “las vacunas son seguras, pero no están completamente libres de riesgos. Somos conscientes de los coágulos en los adultos, y hay algunos datos de seguridad de Estados Unidos que muestran problemas cardíacos raros asociados con algunas de las vacunas", y añadió: "Así que hasta que los datos estén realmente completos para los niños. No estoy convencido de que se haya aclarado el beneficio de riesgo para ellos".

Semple, quien es miembro del Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes, sugirió que no había suficientes datos disponibles para que el JCVI aprobara la vacunación de niños. “No estoy convencido de que la base de evidencia allí sea lo suficientemente sólida como para respaldar la vacunación de los niños, porque no tenemos datos completos de seguridad para las vacunas que nos gustaría usar”, dijo.

Los padres quieren vacunar a sus hijos

Pese a que los especialistas aseguran que aún no hay pruebas suficientes para incluir a los menores en el calendario de vacunación de Reino Unido, casi nueve de cada 10 padres en Inglaterra dicen que están a favor de darles a sus hijos una vacuna contra covid-19 si se les ofrece. Dicha encuesta nacional fue publicada por la Oficina de Estadísticas Nacionales.



La encuesta de más de 4.400 padres con hijos menores de 16 años y que asisten a la escuela encontró que el 88% dijo que definitivamente o probablemente estaría de acuerdo en vacunar a su hijo, y solo el 12% dijo que no favorecería la vacunación, así lo informó el sitio de noticias The Guardian.

La encuesta se realizó en abril y mayo, antes de que el regulador de medicamentos del Reino Unido aprobara la vacuna Pfizer / BioNTech para niños de 12 a 15 años a principios de junio. Se espera que el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) asesore al gobierno a finales de septiembre si debe permitir que los niños menores de 18 años sean vacunados.