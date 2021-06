Vinagre de naranja: el producto que más usarás para limpiar y desodorizar tu hogar

El vinagre blanco es uno de los productos más elegidos para limpiar el hogar como los vidrios, las mesadas y los baños. Pero pocas personas conocen un producto estrella relacionado que desengrasa y aclara con la misma facilidad: se trata de vinagre de naranja.



Para los que no les gusta el olor que deja el vinagre blanco, también conocido como vinagre de alcohol, este nuevo producto hecho con cítricos es ideal. No contamina el medio ambiente como hacen otros productos industriales y lo más importante es que es muy económico porque se puede hacer casero.



Quienes vayan a concretar la limpieza con este producto deben seguir un tip fundamental para hacerlo más económico: no hay necesidad de salir a comprar 1 kilo de naranjas para hacer este producto. Sino que cada vez que se compre para consumo propio, se debe guardar las cáscaras (o pieles) en un frasco.

Cómo hacer vinagre de naranja

Ingredientes

Vinagre de alcohol: 1 litro

Cáscaras de naranja: suficiente para llenar la botella

Romero fresco: a gusto

Palitos de canela: a gusto

Frascos estériles: suficientes.

Preparación paso a paso:

Lavar las cáscaras y colocarlas en el frasco esterilizado hasta que esté casi completo.

Poner los otros ingredientes para dar otros aromas.

Rellenar con vinagre para cubrir todas las cáscaras.

Cubrir bien y dejar en un lugar seco y protegido durante 3 semanas.

Colar y usar en la limpieza como prefiera. Se puede almacenar en las botellas y luego usarlo en el balde o botella de spray.

Fuente: No Waste Nutrition

Esta receta de limpieza es sostenible y se puede hacer puro o diluido, y en la única superficie que se recomienda evitarlo es en el mármol porque se puede deteriorar con el tiempo. Otro dato fundamental es que a quienes nos les gusta la naranja o quieran ir alternando, pueden hacer esta misma receta, pero con limón.

¿Cómo limpiar con vinagre de naranja?

Este producto se puede utilizar en cualquier superficie, incluido los pisos. Lo más fácil es usar un pulverizador y retirar las gotas con un paño húmedo. Se pueden limpiarlos electrodomésticos y también quitar las manchas de la ropa, pero lo más efectivo es que no se debe conservar de ninguna manera especial y se puede guardar en el armario con los otros productos.