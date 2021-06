Una usina de cariño ilimitado

Por Martina Funes / tinafunes@gmail.com

Desde que llegué a la primera casa que habité desde el Policlínico de Cuyo, con pocas semanas de recién nacida, tuve una niñera incondicional: se llamaba Camila, era una perra Boxer color café con chispas de chocolate. Llegó a la familia antes que yo, pero siempre fue categórica en su relación conmigo; lejos de tenerme celos me trató con cariño y consideración absolutas.

Cuentan mis padres que con frecuencia me dejaban un rato sola en el jardín, tomando sol que necesitaba por haber nacido antes de tiempo, y que en esos momentos ella se sentaba firme a mi lado y no dejaba que nadie -pero nadie- se me acercara. Parece que era imposible atravesar el portón de entrada de esa casa. Era una perra mansa y bondadosa, pero tenía una misión: custodiar a la bebita. Así, carteros, soderos, lecheros y visitas aplaudían, tocaban timbre y hasta gritaban -no era posible todavía mandar un whatsapp ni llamar por teléfono-, rogando para que alguien escuchara y abriese la puerta antes de enfrentar esa cara de pocos amigos, uno o dos colmillos afuera del morro y un rugido que iba creciendo en intensidad si había amagos de traspasar la entrada sin permiso de los dueños de casa.

Camila nos acompañó y vivió con nosotros -en esa y otras casas- hasta mis ocho años recién cumplidos, y hasta sus últimos días conservó esa fidelidad inquebrantable y un carácter superficialmente feroz y profundamente benévolo. Mi madre intentó evitarnos, a mi hermano y a mí, la tristeza de perder otro compañero y trató de compensar la ausencia de Camila con pollitos -que se devolvían de la noche a la mañana siguiente porque no paraban de piar-, un conejo, algunos hamsters y hasta una tortuga -que no dejaba de decepcionarnos cuando intentábamos jugar con ella-. A esa tortuga, que no sé si alguna vez tuvo nombre, le construíamos rampas que se negaba a subir y se enojaba cuando intentábamos alimentarla con lechuga. Fue tal su exasperación que hasta llegó a mordernos. Fue ahí cuando comprendimos que Camila era irremplazable y dejamos en paz a la pobre, que aprovechó para enterrarse en el jardín y huir hacia el fondo de una casa sin niños.

Varios años después, durante nuestra adolescencia, mi hermano logró lo imposible; que desde la casa de uno de sus más grandes amigos hasta la nuestra llegara un nuevo amigo fiel que revolucionó la familia y nos enamoró irremediablemente a todos. Fue Tilo, un labrador amarillo que vivía para jugar, y que durante algo más de un año se comió todo lo que algún desprevenido dejaba a su alcance: auriculares con sus respectivos cables, todo tipo de papeles, billetes o pañuelos que se volaban o quedaban en algún papelero, alguna media que se caía de los tendederos. En aquellos meses visitábamos más al veterinario que a nuestros amigos y parejas.

Tilo mejoró nuestras vidas, que dieron un giro de 180 grados, y desde que nos despertábamos hasta que nos acostábamos mis padres, mi hermano y yo, estábamos pendientes de él y sus necesidades. Con enorme sabiduría y una ternura inacabable nos recordó por qué queremos y necesitamos tanto a esos amigos a nuestro lado. Fue además un gran compañero de aventuras campestres de mi papá. Lo secundó en incontables paseos a caballo en los que aprendió, por las malas, a mantenerse alejado de las patas de vacas y equinos. Disfrutaba de esos recorridos para controlar alambrados y excursiones más largas tanto como mi padre y anticipaba con emoción las salidas, cuando avizoraba los preparativos de monturas, riendas y otros accesorios necesarios.

Como era inevitable, a los dos años nació uno de sus hijos, Maíz, que se quedó también con nosotros. No se parecía en nada a su padre: fue rebelde desde siempre y se negó a incorporar la experiencia, conocimientos o consejos paternos. Se sabía querido y comprendió que tenía resto para vivir la vida a su conveniencia: arrasaba con todo a su paso, no aceptaba indicaciones, pero mantuvo la alegría y se convirtió en el mejor compinche y una compañía indispensable para Tilo y para mis padres, cuando mi hermano y yo dejamos el hogar para formar nuestras propias familias.

Nuestra actual compañera y amiga incondicional llegó a casa hace varios años, una primavera como regalo de cumpleaños para mi hija. Era uno de esos noviembres en los que el perfume de los azahares lo inunda todo en mi jardín y en cada uno de nuestros ambientes, esos días en los que inspiramos bien profundo mientras miramos esos cielos turquesa que nos regala Mendoza. Ella era una bolita de pelo algodonoso -un placer para acariciar- casi en su totalidad color té con leche, con sus orejas y algunos mechones beiges. Runa, una caniche mediana, fue la más chiquita de su camada: tenía una mirada apacible y unos ojos color miel que todavía conserva, y que transmiten tranquilidad y alegría instantánea.

Desde el primer día en que llegó, tropezando con los muebles y rodando en los desniveles, se apropió del espacio y se convirtió en una usina de cariño y de felicidad sin fin. Supo, desde los primeros segundos, que estaba en un lugar donde la iban a querer y cuidar y, a medida que crecía, se adueñó de sillones y camas -la única frontera que yo había “cerrado” para ella-. Hoy tengo que moverla y pedirle permiso para acostarme a dormir. Funciona para mí como la confirmación de que eso que siento a lo lejos, entre sueños, es efectivamente el despertador. Apenas siente que suena la alarma -no antes- se abalanza encima mío para saludarme pero, sobre todo, para recibir caricias durante al menos cinco minutos en los que no me deja levantarme de la cama.

Ella es la materialización peluda del amor desbordado, sin límites ni condiciones y la fidelidad interminable. Es nuestra copiloto perfecta en el auto, cuando nos acompaña a hacer algún trámite o viaja con nosotros sin quejarse ni molestar jamás -aún en viajes largos-. Y es, como nunca he visto, una enfermera incansable y leal, cada vez que alguno de nosotros se enferma. Monta guardia al lado del paciente, le hace compañía, y no se despega de su lado mientras dura el reposo.

Mucho y muy bien se ha escrito sobre la capacidad de algunos animales de despertar emociones y cariño en personas no demostrativas o con dificultades de sociabilidad. Hay, además, certezas sobre su capacidad para transmitir tranquilidad y afecto, a ayudar a reducir el estrés y a bajar la presión arterial y la frecuencia cardíaca en la gente. Hay informes de centros dedicados a estudiar esta interacción entre animales y humanos que van un paso más allá, y aseguran que, por ejemplo los perros, son capaces de entender las emociones humanas y de interpretar palabras y tonos de voz de las personas con las que conviven. Leo todo esto y no tengo ninguna duda que nuestra compañera conoce mi estado emocional y el de toda la familia y que es la mejor de todos nosotros para decodificar e interpretar nuestro lenguaje corporal y nuestros gestos. Ella sabe, mejor que cualquiera de los demás, cuando uno de nosotros necesita su compañía, su cariño y su alegría y no duda en entregarnos todo eso en dosis masivas. Es un poderosísimo antídoto contra la tristeza y las decepciones.