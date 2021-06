¡Signo por signo! Horóscopo semanal del 7 al 11 de junio

La luna en Tauro trae la necesidad de disfrutar, volver a las fuentes, a lo que mejor nos hace y detener la marcha. De eso se trata el horóscopo semanal del 7 al 11 de junio de 2021.

Todos los signos en mayor o menor medida sienten esta inclinación hacia la búsqueda de placer personal, de bienestar y comodidad, lejos de la vorágine externa. Oír ese impulso hará que podamos tomar fuerzas para enfrentar lo que haya que enfrentar después.

Horóscopo para Aries

Marte, planeta regente para Aries, está transitando hacia el signo de Leo hasta llegar el día 11. Esto traerá ciertas contradicciones, dualidades, dudas.

El deseo de resolver pendientes debe aguardar un poco más. Hace falta un tiempo de sosiego, hogar y familia para pensar exactamente cómo salir de los aprietos a solucionar.

En temas de salud conviene cuidarse del frío y los cambios de temperatura. Momento de guardarse y resguardarse más.

Horóscopo para Tauro

Las cosas no salen como esperaban los taurinos, pero después del 11 de junio una puerta se abre.

Aquello que no encontraba una salida, finalmente se despeja y los taurinos encaminan temas que los preocupaban. Refugiarse en el amor de la pareja es buena idea por estos días.

Horóscopo para Géminis

Se realizan sueños y viajes que parecían lejanos. Finalmente llegan. Compartidos con parejas, amores, amigos y familia.

Junio es un mes especial para los nacidos bajo este signo y también tendrán retos que afrontar, de los que saldrán victoriosos si los transitan con pausa, calma y una mirada ecuánime. Tu chispa y costado intelectual te salvan siempre.

Horóscopo para Cáncer

Varios planetas retrógrados complican la claridad de los nacidos bajo este signo. Durante el primer período del mes habrá una suerte de capullo o estado de preparación a lo que vendrá en la segunda mitad.

La limpieza es una buena manera de pasar de una etapa a la otra. Borrar mensajes, tirar cosas que no sirvan, deshacerte de viejos vínculos o contactos que ya no suman. El orden traerá alivio.

Horóscopo para Leo

Es necesario compensar la energía de Mercurio retrógrado y evitar las confrontaciones innecesarias.

La vuelta al hogar, volcarse a actividades relajantes como la pintura, la música y las manualidades colabora a encontrar calma. Repasar la manera en la que nos vinculamos con los demás para mejorar es en ocasiones un ejercicio sano y necesario.

En cuanto a la rutina de ejercicios conviene retomarla, pero al ritmo que se pueda sostener.

Horóscopo para Virgo

El regente de los nacidos bajo este signo, Mercurio, está retrógrado hasta fin de mes. Eso significa que habrá ciertos contratiempos al interior del hogar. Algún pariente con problemas, papeles que se extravían, desacuerdos con vecinos.

Habrá que evitar entonces las malas intenciones. Cuando la energía se complique conviene mantenerse al margen.

Horóscopo para Libra

La influencia de Venus predispone a las actitudes maternales. Los librianos suelen apoyar a quienes están a su lado, pero esta sensación aparece multiplicada.

Como buenos consejeros intervendrán para bien en la vida de los afectos cercanos, lo cual traerá armonía en el hogar y hará que los demás valoren su lugar en el grupo.

Horóscopo para Escorpio

Mercurio retrógrado trae algunos contratiempos, por eso no habrá que tomar compromisos que no puedan cumplirse. La sinceridad es importante, también en el plano laboral.

Si hay un inconveniente o desacuerdo con un colega, plantearlo de manera profesional será la mejor alternativa. Ante propuestas de negocios nuevas, habrá que asesorarse antes de tomar decisiones que parezcan tentadoras.

En el plano amoroso se abren nuevos horizontes: se avecina una etapa para aprovechar.

Horóscopo para Sagitario

Junio inicia con Júpiter influyendo directamente: buen momento para firmar, sellar acuerdos, negocios, compra/venta de inmuebles y terminar con trámites familiares pendientes.

El ardor en el estómago, el dolor del costado o la vista nublada no son síntomas pasajeros o cuestiones que se puedan dejar pasar. Postergar consultas médicas importantes no es buena idea aunque el contexto no sea el mejor.

Resolver los profundos desacuerdos de pareja requiere tiempo de sentarse a conversar y hacerlo en calma. Esta semana conviene abordar ese desafío.

Horóscopo para Capricornio

Se avecina una etapa transformadora en la vida de los nacidos bajo el signo de Capricornio.

Comienzan a desenvolverse como nunca en ámbitos en los que antes se veían retraídos o en lugres poco destacados. En lo laboral se viene un momento de brillo y disfrute luego de tantos esfuerzos.

Horóscopo para Acuario

Románticos y enamoradizos los acuarianos están siempre a la caza o en pareja. Les cuesta estar solos pero quizás esa hora haya llegado.

Saturno, retrógrado en Acuario, puede ayudar a que afloren zonas oscuras y ocultas. Por eso es un gran momento para estar solo y evolucionarlas antes de involucrarse en una nueva relación.

Horóscopo para Piscis

Con Venus a favor, el amor será la base para sobrellevar un mes difícil. Personas alrededor colman la paciencia de los piscianos que no pueden creer cómo cada uno quiere hacer las cosas a su manera en vez de seguir unas simples normas. Tanto en la vida como en el plano laboral habrá que armarse de paciencia para no estallar y salir perjudicado. El tiempo les da la razón.