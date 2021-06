Provincia por provincia: así está la ocupación de camas de terapia intensiva

En este momento, trece provincias argentinas tienen más del 80% de sus camas de terapia intensiva ocupadas. Esto obligó, por ejemplo, al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, a volver a una “Fase I”, mientras asegura que la provincia está “atravesando el pico de la segunda ola”.

Desde el comienzo de la pandemia, esta es la cifra de ocupación más alta y llega al 78,4%, considerando los enfermos de covid-19 y otras patologías. El Área Metropolitana de Buenos Aires alcanza el 75,3% pero ese registro va en aumento, mientras que Río Negro y Santa Fe el 97%; Neuquén y Corrientes 91% y San Juan el 90%. Mendoza refleja una ocupación del 81%.

Los pacientes que llegan a los hospitales son en su mayoría menores de 60 años y más del 86% no recibió ninguna dosis de la vacuna.

El gerente médico de la red de clínicas Grupo Figueroa Paredes, ubicadas en el conurbano bonaerense e integrante de Capresco, Pablo Figueroa, describió: “Los pacientes esperan hasta último momento para poder asistir a alguno de los centros de atención. Los que no tienen cobertura social, van primero al hospital público, pero al tener tanta demora por la saturación del sistema, vienen con lo que pueden a un sistema privado para ser diagnosticados. Como Llegan en malas condiciones de salud y también estamos con una ocupación de camas UTI del 94%, tratamos de conseguirle una cama crítica en el hospital, pero eso tarda mucho”.

“La capacidad instalada que pudo aumentar el Estado ya se hizo. Armaron la infraestructura, pero como no es un hotel, no se trata solo de poner una cama, hay que tener un equipo preparado para poder sostener a este tipo de pacientes. Hay que tener bocas de oxígeno, respiradores. El gobierno no trabajó en paralelo con el primer vector de protección que es la inmunización. El índice más alto de contagios en la primera ola fue en el personal sanitario”, agregó, y compara: “Armaste un edificio, le pusiste columnas y vigas, pero te olvidaste de la infraestructura. Faltan terapistas, faltan enfermeras, faltan respiradores y humidificadores”.

“Solo había plan A, no había Plan B ni Plan C. El A, la vacunación temprana, fue el único plan y esa fue la única variable. Pero las vacunas fueron escasas, hasta tuvimos un cambio de ministro de Salud por ese tema”, remarcó.

El resto de las provincias presentan esta ocupación: Formosa, Entre Ríos y Tucumán el 87%; Salta el 86%, La Pampa 83%, Chaco 83%, Córdoba 80%. Por debajo se encuentran Chubut con el 79%, Catamarca 78%, CABA y San Luis 76%, La Rioja 73% y Buenos Aires 72%.

Misiones con el 69%, Tierra del Fuego con una demanda del 61% y Santa Cruz con el 52% son las provincias menor demanda de camas de terapia intensiva.

Fuente: Infobae