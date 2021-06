El conmovedor reclamo de una mujer salteña pidiendo que la dejen trabajar

El desgarrador reclamo de una mujer salteña pidiendo que la dejen trabajar para mantener a su familia conmovió a todos en redes sociales y el video rápidamente se hizo viral.

En las imágenes, se ve a la mujer increpando a los policías que no le permiten vender limones en la vía pública acusándolos de que no la dejan trabajar porque no tiene dinero para darles.

"¿Quién me va a devolver el dinero? Ayer mi hijo tuvo que comer arroz con huevo porque yo laburo para el día. Son unos sinvergüenzas. No han sido capaces de venir a decirme 'señora, se tiene que retirar'", se queja la mujer en el video que se hizo viral.

"Ustedes son unos vendidos. Como no tengo para darles plata no me dejan trabajar. Hace un mes que no les doy plata y por eso no me dejan trabajar. ¿Dónde están los puestos de trabajo que nos prometieron en la campaña?", continúa su reclamo la mujer.

esta señora salteña es el monumento al laburante que se levanta todos los días para darle de comer a sus hijos y lucha contra todo.

Si alguien la conoce, que me avise.

le voy a comprar toda la mercadería que no le dejaron vender.

Avisen por favor. pic.twitter.com/xOOTUOs5oH — Eldipypapaok (@eldipypapaok) June 5, 2021

"No nos gusta molestar a los comerciantes ni a nadie. No nos queda otra porque lamentablemente tenemos un país de mierda. Son todos una manga de vendidos. Yo vengo a trabajar, no a robar. Vayan a buscar a los que le roban a la gente", cerró su conmovedor reclamo la vendedora.

En cantante de cumbia David Adrián Martínez, conocido como El Dipy, fue uno de los que compartió el video de la mujer y se ofreció para comprarle toda la mercadería.

"Esta señora salteña es el monumento al laburante que se levanta todos los días para darle de comer a sus hijos y lucha contra todo. Si alguien la conoce, que me avise. Le voy a comprar toda la mercadería que no le dejaron vender. Avisen por favor", escribió el cantante al compartir el video.