Foreing Policy: ”Argentina es el último punto caliente de la pandemia”

Emmanuel Álvarez, director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, escribió en abril una carta abierta que se hizo viral donde pedía a las autoridades volver al confinamiento estricto.

“Les pido que nos crean que no es un capricho, una postura ideológica o algún tipo de oportunismo. Lo que estamos viviendo dentro de los hospitales estos últimos días no lo vivimos jamás. El sistema está colapsando”, había advertido un año atrás, cuando pronosticaba sobre la llegada de “una nueva ola mucho más contagiosa y mucho más letal”, escribió en ese momento.

Recientemente, la revista estadounidense Foreing Policy lo entrevistó para conocer la actualidad de la pandemia en Argentina.

“Tenemos muchos factores que juegan en contra”, aseguró Álvarez. “El invierno argentino aún no ha llegado, y las cepas mutantes del virus, que se asocian a mayores tasas de transmisibilidad y muerte, están circulando ampliamente”, remarcó.

“Cada cama es súper importante. Tenemos que tener una cuenta minuto a minuto de las camas disponibles. El colapso puede producirse por el COVID o por otra cosa”, agregó.

Según la revista, “la perspectiva de un colapso es muy real” y mostró para sostener esa expresión las cifras oficiales: niveles récord de contagio, con un pico de 41.000 nuevos casos en un día. El país ya registra un total de 3,8 millones de casos y más de 80.000 fallecidos, con una tasa en crecimiento.

Además, afirmó que Argentina está entre los tres países con mayor número de muertes por cápita, con el 95% de las camas de cuidados intensivos ocupadas en ocho de las 23 provincias.

“La gente no entiende el momento histórico que está viviendo”, comentó Álvarez. “El sistema sanitario hizo todo lo que pudo, pero no será suficiente. No creemos que sea suficiente”, añadió.

“Muchos dudan de que los nueve días sean suficientes para contener el virus de forma significativa. Si bien el bloqueo redujo la circulación, no la extinguió. Algunos predicen que serán necesarios cierres intermitentes durante los próximos meses fríos. Como muestra de la gravedad de la situación, los organizadores de la Copa América anunciaron que Argentina no organizará el mayor torneo de fútbol de Sudamérica sólo dos semanas antes de su comienzo”, comentó la revista.

“Con las elecciones de mitad de período en noviembre, la crisis se ha convertido en una pelea a gritos en un panorama político polarizado. La oposición de derechas acusa al gobierno de centro-izquierda de Fernández de no haber gestionado la compra y administración de las vacunas y de haber gestionado mal la crisis en general hasta el punto de llevarla a la ruina financiera”, argumentó.

Durante la nota, Foreing Policy hace un recuento histórico que incluye la renuncia del exministro de Salud, Ginés González García, por el escándalo del vacunatorio VIP, las marchas anticuarentena y la discusión por la presencialidad escolar.

“Mientras tanto, el gobierno, con problemas de liquidez, anunció nuevas medidas para intentar detener la hemorragia financiera después de que la economía se hundiera un 9,9 por ciento el año pasado. El gobierno proporcionó pagos de emergencia en efectivo en 2020 y amplió la ayuda financiera a las empresas, pero la tasa de pobreza siguió aumentando hasta el 42 por ciento el año pasado. Y aunque el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del 5,8 por ciento en 2021, se pronostica que la inflación anual alcanzará el 46 por ciento, una cifra desastrosa dada la larga crisis de la deuda argentina”, señala la nota.

Sobre la campaña de vacunación, comenta que la primera dosis ya llegó al 20% de los argentinos , aunque la implementación se demoró.

Pero Álvarez opina que: “aunque se vacune a todo el mundo a estas alturas, la curva es tan alta en Argentina que la gente va a seguir infectándose”.

Fuente: Infobae