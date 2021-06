El ministro Trotta explicó porqué la presencialidad se potenciará tras el receso invernal

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reveló hoy que "el 75% de las escuelas del país tiene hoy clases presenciales", y precisó que más de un millón de docentes y auxiliares está vacunado con una dosis contra el coronavirus.



"Hoy el 75% de las escuelas del país tiene clases presenciales con protocolos y, aunque ya ha pasado el impacto fuerte de la segunda ola de la pandemia, hay que sostener todos los cuidados dentro y fuera de la escuela, pero estos datos son muy importantes para la toma de las mejores decisiones", afirmó Trotta en diálogo con la señal de noticias TN.



En esa línea, puntualizó que "ya tenemos un poco más de un millón de docentes y auxiliares vacunados con una dosis, y más de medio millón con las dos, y se está avanzando rápidamente en el proceso de vacunación, lo que nos va a permitir robustecer la presencialidad en el segundo semestre el año". En ese punto, insistió con que "hay un 80% de docentes y auxiliares en todo el país vacunado con una dosis".





Respecto de los déficits educativos que quedaron expuestos el año pasado producto de la no presencialidad, refirió que actualmente se trabaja "en la diversidad de realidades educativas que han transitado los alumnos en 2020 para buscar la respuesta adecuada para cada uno de ellos". Destacó que esa tarea que se lleva adelante "es todo lo contrario de una promoción automática para que los chicos pasen de grado".



En ese marco, aseguró: "Tenemos que garantizar el aprendizaje de cada uno de los chicos, y lo estamos discutiendo con cada uno de las jurisdicciones de cara al segundo semestre, pero no hay ninguna decisión hasta el momento". Además, explicó que "las pruebas Aprender, por ahora suspendidas, no evalúan al alumno individualmente, sino al sistema educativo" y señaló que por ese motivo están planteando "que la evaluación sea cotidiana en la escuela".



De tal modo, Trotta comentó que "lo único que está en debate técnico ahora con las jurisdicciones es llevar adelante una prueba censal, es aquella que necesita un nivel de respuesta al 90% de los estudiantes".





Finalmente, recordó que, "con el frío, estamos recomendando a todas las jurisdicciones que en el aula, con tener abierta una ventana 5/7 cm y la calefacción prendida eso suficiente para cumplir con el protocolo de ventilación, que permite la circulación del aire para evitar contagios, es el equilibro justo".