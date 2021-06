Una argentina varada en el exterior: "Nos dicen que no saben nada y hay gente desesperada"

"Soy una argentina varada en New York. Hoy mismo, martes 29 de junio, estoy viviendo una situación que amarga mucho: En este momento me vuelvo del JFK a buscar otra vez hotel porque estando en el aeropuerto me comunican que mi vuelo no puede entrar a Ezeiza", cuenta a MDZ la mendocina Judith Amelio.

Los pasajes de Judith que fueron cancelados.

"Tenía el check in hecho y el hisopado negativo; estábamos en es situación seis argentinos que de golpe nos dijeron que no abordábamos, y que nos fuéramos. A algunos les dijeron que llamaran en 4 horas a ver qué novedades había, pero a mi, recién que averigüe el viernes 2 de julio", sigue relatando.

"La verdad es que es tremendo todo porque no saben nada en la aerolínea. No tengo novedades ciertas de cuándo pueda volver, solo me han dejado abierto el pasaje. Mi pasaje fue sacado con anticipación y con otras normas, y hoy me cambia la situación arbitrariamente un gobierno que lleva 15 meses sin saber manejar una pandemia. Mi hija de diez años me espera en Argentina y solo pienso en volver y abrazarla", dice angustiada Judith.

"Estoy con mi hijo mayor. Hace un año habíamos sacado este pasaje con esfuerzo y era un viaje de vacaciones para él. Incluso por la situación que vivimos lo habíamos estado posponiendo; pero como se ha abierto ya mucho más todo en el mundo y se podía ir y volver tranquilamente con el trámite del hisopado; nos decidimos por esta fecha. Tenía llegada a Ezeiza de vuelta el 30 de abril. El vuelo era Nueva York - Panamá; y Panamá - Argentina. No estaba asignado el asiento del segundo tramo, del que va desde Panamá a Ezeiza, y ese fue el que nos dijeron que tampoco lo podían asignar", narra la mendocina.

Judith junto a su hijo, antes de los problemas.

"He tenido que reservar dos días en el hotel donde estaba, y tengo detrás una agencia de viajes que está viendo qué pasa. Tendré que volverme a hacer hisopado, porque se me van a vencer los días. Tendré que desembolsar mucho más dinero por esta situación. Pero te cuento que en el aeropuerto había gente muy nerviosa, vi chicos argentinos desesperados, buscando familiares de amigos o gente que los pudiera hospedar porque no tienen plata. La aerolínea por supuesto no paga nada, y ya un Uber de regreso a Manhattan te sale 80 dólares", explica.

"Hay varios mendocinos que están en esta situación. A partir de ahora lo que me toca es vivir día a día para ver cuándo puedo volver", cierra la mujer.