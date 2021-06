La argentina que vive en un lugar libre de coronavirus

Una mendocina siente que vive en otro mundo. Esto debido a que eligió como residencia una isla en la que sólo se registró un caso de coronavirus hace 14 meses y ahora permanece libre de contagios.

Fernanda Roldán, nacida en San Rafael, provincia de Mendoza, hace cinco años partió de su lugar natal y se instaló en la Isla de Pascua, en Chile.

“Es una cultura de gente sobreviviente, son personas distintas a nosotros porque han tenido que sobrevivir con la naturaleza, por ende, tienen una conexión más profunda con el mar, con pescar”, dijo a medios del sur de Mendoza y agregó que desde que empezó la pandemia cerraron las fronteras lo que generó cambios profundos en la economía.

Sucede que la región recibía alrededor de 6.000 turistas por semana en épocas pre-pandemia y la situación actual del mundo los ha llevado a crear nuevas fuentes de empleo, tal como ella lo define: “volviendo a la tierra”.

Fernanda es organizadora de eventos, especialmente de casamientos de extranjeros que iban especialmente a la isla chilena.

“Tengo eventos en lista de espera de más de un año y medio, entonces hemos tenido que adaptarnos a muchas cosas. Como acá se hizo una economía interna fuerte, ha habido mucha compra-venta de verdura, de animales, volvimos a otra cosa”, puntualizó.

Entre los habitantes hay muchos extranjeros, y la mayoría elige no salir, esto debido en parte a que si se van de la isla, después tendrán muchas dificultades para ingresar nuevamente. Un caso particular ocurrió meses atrás cuando el Gobierno chileno quería sacar un médico de la isla, pero los mismos habitantes tomaron el aeropuerto con el fin de que no se fuera.

En cuanto al coronavirus, hubo un solo caso que habría llegado debido al transporte de cargas, pero al recuperarse, luego de haber sido aislada con su familia, no se volvieron a dar casos. Eso ha causado que, a pesar de las dificultades, los pobladores estén totalmente de acuerdo con la medida política.