Horóscopo del día viernes 18 de junio

Acuario (Enero 20 – Febrero 18)

La cercanía al fin de semana avecina una serie de eventos desafortunados que pondrán en jaque los sentimientos que tienes hacia esa persona tan especial en tu vida.

Piscis (Febrero 19 – Marzo 20)

No pierdas la oportunidad de plantear lo que te molesta en el ámbito laboral. La empatía es una virtud que tendrás que poner en práctica este día.

Aries (Marzo 21 –Abril 19)

Hoy es un día excelente para emprender nuevos proyectos y avanzar en la concreción de los objetivos. En el amor todo es color de rosas, disfruta el momento.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

En el ámbito laboral tendrás noticias que no son alentadoras, confía en tu capacidad para resolver los conflictos que se avecinan. Aceptación en el amor será la clave. No es bueno forzar las cosas ya que los resultados no serán los esperados.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

No dediques todo tu tiempo y energía al trabajo, aprender a disfrutar los momentos de ocio será clave estos días. Comienza una etapa de conflicto para la pareja pero si las bases son fuertes no tendrás que lamentar una pérdida.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Calma y empatía en las relaciones laborales serán claves. No pongas toda tu energía en los conflictos. Es momento de replantear algunos sentimientos en el plano amoroso. La rutina puede ser devastadora para la pareja.

Leo (Julio 23–Agosto 22)

Nuevas puertas se abren en el plano laboral pero cuidado con apresurarse demasiado. Nuevos sentimientos surgen por una persona que regresa a tu vida pero ten cuidado, no apresures las cosas.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Precaución con las decisiones que tomas este día en el plano laboral, no todas las personas actúan con honestidad. Abre bien los ojos y no te expongas demasiado. En el amor todo está en calma, disfruta el momento.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

En el plano laboral hay una revolución, tendrás que ordenar las prioridades y actuar en consecuencia. En el amor todo prospera y fluye, disfruta el momento.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Los resultados que estabas esperando a nivel laboral comienzan a percibirse. La pareja se verá resentida por un conflicto que tiene solución en la medida que actúes con honestidad.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

No tomes decisiones apresuradas a nivel laboral, actúa con prudencia y tendrás mejores resultados. No temas decir lo que sientes ya que la honestidad será clave para construir una relación más sólida.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Tener claros los objetivos laborales ayuda a disminuir las posibilidades de cometer errores. En el plano afectivo será clave tener empatía con la persona que está a nuestro lado.