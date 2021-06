Desgarrador: un matrimonio murió de covid y no pudo conocer a su hija recién nacida

Un matrimonio de San Juan se contagió de covid cuando la mujer cursaba el séptimo mes de embarazo y debieron aislarse en su domicilio. Días después la mujer empeoró, fue trasladada al hospital y tuvo una bebé a la que no pudo conocer por estar contagiada. Luego el hombre comenzó con neumonía y también falleció, de manera tal que ninguno de los dos llegó a conocer a Martina, su hija recién nacida.

La protagonistas de esta desgarradora historia son Celina Rivas (38) y Rodolfo Guevara (40), una pareja sanjuanina que además dejaron huérfanas a otras tres hijas.

Celina debió ser asistida de urgencia por el virus en el sanatorio Rawson de San Juan, rompió bolsa y dio a luz su cuarta hija, Martina, pero por ser portadora del coronavirus no pudo conocerla. Posteriormente fue derivada a terapia intensiva por sus niveles de saturación y, a pesar de haber sido intubada y tener puesto un respirador, falleció.

Rodolfo permaneció aislado en el domicilio familiar y tampoco se le permitió conocer a su beba. En tan solo dos días, la enfermedad avanzó, sufrió un cuadro de neumonía bilateral y murió.

En menos de un mes el coronavirus destruyó la familia Guevara y ahora Tamara (20), Giuliana (17), Mía (11) y Martina (cumple un mes mañana) quedaron al cuidado de su abuela paterna.

"No salíamos, nos cuidábamos mucho. Mi mamá solo iba a hacer las compras y a trabajar. Hay personas que no son conscientes de lo que pasa y la verdad es que es grave. Cuando perdes a una persona, es muy fuerte y no se lo deseo a nadie", se lamentó Tamara, la más grande de las hijas del matrimonio fallecido.

Ahora la familia Guevara necesita de la solidaridad de todos para salir adelante y por eso están recibiendo donaciones de cualquier aporte, ya sea monetario, de indumentaria y/o alimentos, pero sobre todo leche maternizada y ropita para la bebé. Quienes deseen colaborar con dinero, pueden hacerlo enviándolo al CBU: 0720507188000036169854.