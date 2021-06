Denuncian que en el Mercado Central donan comida de la basura

El Mercado Central que abastece de frutas y hortalizas al AMBA y al Gran Buenos Aires tiene una larga historia de donación de alimentos. Sin embargo, la gestión de Nahuel Levaggi ha sido muy cuestionada y aseguran que lo que donan sale de los tachos de basura de los puestos.

Telenoche Investiga registró las imágenes que confirman las denuncias de los puesteros y los comedores comunitarios. Los alimentos que se donan provienen de los tachos de residuos del gigantesco centro de comercialización ubicado en la localidad de Tapiales.

Los cooperativistas revuelven la basura y seleccionan comida entre lo que los productores descartan porque no vendieron o se pudrió.

Levaggi, cercano a Máximo Kirchner, es al mismo tiempo director del Mercado Central y coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una organización gremial encargada del trabajo de la recolección de los desperdicios. La organización promueve la agroecología y trabaja para recuperar y reciclar la basura. Lo hace donándola.

"No queremos que nos den el cien por cien todo de primera, sabemos el esfuerzo que todos hacen, pero no corresponde esto. Si nosotros no firmamos, no nos podemos llevar nada, nos tenemos que conformar con esto", explicó una mujer de un comedor de Laferrere.

"Esta es mercadería que está mucho tiempo en las cámaras. El 30% de lo que estamos llevando es comestible. En verano es lo peor", agregó su compañero.

En tanto, los puesteros y operadores siguen donando mercadería a la corporación del Mercado Central, apta para el consumo, aunque no se sabe bien a dónde van estas donaciones, indicaron en el informe de Telenoche Investiga.

En cambio, la UTT hace una selección sobre los residuos, desperdicios que son arrojados a contendores de basura. Fruta y verdura que estuvo en contacto con roedores, palomas e insectos. Todo es colocado en los canastos verdes de la UTT que son trasladados, sin ningún tipo control bromatológico, al galpón de acción comunitaria, donde reparten lo que fue seleccionado y recuperado a los comedores.

"Esto es insólito, es veneno para el consumo humano", se escucha decir indignado a un hombre que registró en video la operatoria.