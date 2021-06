UNCuyo: estudiantes y padres pidieron mayor presencialidad

Padres y estudiantes de los colegios secundarios que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo se concentraron en la Legislatura de Mendoza para reclamar por una presencialidad sostenida.

Días atrás, los directivos de los colegios dependientes de la UNCuyo emitieron un comunicado donde anunciaron una “vuelta escalonada a la presencialidad” que se llevará a cabo a partir del lunes 14 de junio. Sin embargo, los estudiantes y padres piden un protocolo que contemple una mayor cantidad de días en las aulas.

Participaron de la concentración padres, madres y estudiantes del Magisterio, Colegio Universitario Central, Martín Zapata, DAD, y Liceo Agrícola y Enológico. Los presentes manifestaron su preocupación por las falencias que encuentran en la educación virtual y reclaman la presencialidad sosteniendo la importancia del aprendizaje con pares, las normas de convivencia, la disciplina en la gestión de las aptitudes individuales, entendiendo que la escuela tiene un rol muy importante.

Carolina, mamá de una estudiante del CUC, explicó: "Queremos que nuestros hijos vean contenidos curriculares y no la presencialidad selectiva que han propuesto desde los colegios" y agregó que les informaron desde el colegio que la semana próxima asistirá un grupo reducido y realizarán jornadas de reflexión acerca de la pandemia cuando lo que vienen reclamando es una presencialidad que tenga en cuenta la enseñanza de contenidos curriculares.

Agustina es estudiante del CUC y contó que hace un mes y medio que no van al colegio de manera presencial. Al ser consultada sobre el comunicado que emitieron desde la UNCuyo, explicó que por ahora lo único que les dijeron es que solamente tendrán una semana presencial donde se realizarán jornadas de reflexión. Ese esquema de "presencialidad" será hasta el inicio del receso invernal que este año será de 4 semanas.

Otro grupo de estudiantes manifestó que sienten mucha frustración y angustia por el hecho de no ir a la escuela y explicaron: "No se tienen en cuenta nuestras necesidades ni nuestros derechos, entendemos el esfuerzo de los docentes pero les pedimos que nos apoyen en este pedido de regreso a clases".

Javier Giro, papá de una alumna del Magisterio explicó: "Estamos reunidos para pedir la vuelta a la presencialidad tomando los recaudos necesarios pero efectiva. No vemos ningún plan...La educación que se está impartiendo es bastante desestructurada, la virtualidad no se cumple en la práctica ya que no es sincrónica como habían indicado" y agregó que los alumnos no aprenden de esta forma. Por otra parte manifestó su descontento por la falta de comunicación por parte de las autoridades y dijo: "Emiten comunicados esporádicamente pero no hay una comunicación real con los padres".

Los presentes destacaron que continuarán con el plan de lucha hasta tener una respuesta por parte de las autoridades de la UNCuyo y de los directivos de los respectivos colegios y convocaron a una segunda vigilia que se realizará el jueves 11 de junio a las 18:30 hs en la puerta del Colegio Universitario Central.

Alejandra es mamá de un estudiante del CUC y explicó: "Somos padres preocupados y ocupados en hacer algo por el futuro de nuestros hijos...para nuestra familia lo más importante es la educación. Hemos dejado mucho, hasta cambiamos nuestro domicilio para que mi hijo asista al CUC pero veo que la política invade el bienestar de mi familia y el futuro de mi hijo".

"Lamentablemente si esto sigue así me lo llevaré el año que viene a un colegio privado, porque la educación pública va en decadencia mientras dejen entrar tanto a la política. Les pido a los profesores y directivos que ya estén vacunados que hagan su mea culpa y nos acompañen también porque si son conscientes de su trabajo ellos tienen que educar", continuó.

Alejandra destacó que es necesario volver al sistema presencial respetando los protocolos y cuidados para evitar los contagios y dijo: "Mi esposo es docente desde hace 24 años y viaja a San Carlos a asistir a sus alumnos porque entiende que lo virtual es desigual y también insuficiente. La vida con cambios, cuidados y ajustes continúa".