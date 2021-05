Exclusivo: Juan José Campanella, íntimo: "Aprendí más de los fracasos"

Por Verónica Jorge

Juan José Campanella es un hombre que toma historias mínimas, humanas y representa emociones universales. Pues para alguien que está acostumbrado a construir historias, desnudarse y contar los secretos propios no es algo fácil. Sin embargo, el famoso cineasta argentino, abrió su corazón de manera inédita y contó, en un diálogo mano a mano, amistoso, honesto y humilde, todo lo que tuvo que atravesar en su vida para llegar a ser el hombre que hoy despierta tantas sensaciones: aplausos, envidias, y ganas de ser o trabajar con él.

En la entrevista con ¨Tiene el Don¨, Campanella se abrió, se confesó. que logró cumplir sus sueños de la manera más humana y cercana a todos.

Hay hitos que indudablemente marcan a fondo y para siempre la vida de una persona: tener un hijo, la muerte de un ser amado, ganar un premio Oscar. ¨Juan¨, como le gusta que lo llamen, cuenta lo que tuvo que hacer durante muchos años de su vida donde se la pasó remándola como loco y "sin un mango". Sobre sus intentos de hacer una película profesional de la cual poder vivir, que le guste a él y que llegue a la gente.

"Son los fracasos los que marcaron mi vida", cuenta Juan, al comienzo de la entrevista. "Se necesita piel de rinoceronte¨ para aguantar, porque las puertas no se abren fáciles, a las personas que ocupan un lugar en el medio no les gusta nada que alguien nuevo ingrese en el ambiente y patee el tablero", contó. "Es muy importante aquí tener en claro cuál es tu pasión y cuál es tu deseo, porque el camino es largo y el deseo tarda en cumplirse. Las dudas, los fracasos y las críticas feroces hacen que uno dude y se replantee lo que está haciendo, cuenta. Por suerte y pese a que mis dos primeras películas fueron un fracaso total y me abandonó hasta mi representante, yo no sucumbí y pude encontrar mi propia voz", relató el cineasta

Con el tiempo y después de mucha agua que pasó bajo el puente conoció a Ricardo Darín, Eduardo Blanco y Fernando Castets, con quienes formó una sociedad "creativa y de amistad", como le gusta decir a él.

¿Cómo eran sus padres? Lo apoyaron o se armó una linda revuelta familiar cuando el estudiante de ingeniería contó que iba a largar esa carrera para estudiar cine? ¿Fue fácil estudiar en EE.UU.? ¿Cuándo se sintió profesional por primera vez? La etapa oscura o bajón que le tocó atravesar. Cuando todo está mal, lo emocional, lo profesional y lo económico y parece que ya no hay salida, nos cuenta. La gente que te adula mucha cuando todo está mal no te atiende ni el teléfono.

De la mano de Tarantino y Almodóvar: el premio Oscar. ¿Qué significa? Y ¿Qué hizo diferente para poder ganarlo? Cuenta la paradoja de la película ganadora de la estatuilla El secreto de sus ojos. ¿Se esperaba Campanella ese resultado? ¿Qué paso en el medio?

Todo en una entrevista entrañable, con una perlita en el final: una escena dirigida en vivo.