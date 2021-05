La dura crítica de Kicillof a Matias Almeyda por la compra de vacunas

Días atrás Matías Almeyda, que se encuentra dirigiendo en Estados Unidos, mostró su indignación en los medios luego de que el Gobierno no le permitiera adquirir vacunas de manera particular.

Según había declarado el ex jugador, se había contactado con un importante político para comprar 30.000 vacunas para su pueblo natal Azul. Pero, según dejó entrever, esto no pudo llevarse a cabo ya que es un tema que lo manejan los Estados.

En una entrevista con Axel Kicillof en A24, en conductor Alejandro Pastor le consultó al gobernador de Buenos Aires sobre la declaración de Almeyda, a lo que este lo mandó a "leer las leyes Argentinas".

"Almeyda":

Por las declaraciones de Axel Kicillof en A24pic.twitter.com/BsXFNIDiXu — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 14, 2021

Por su parte, el ex jugador de River y la Selección Argentina había dicho que era una "lástima" que los privados no pudiesen adquirir dosis, ya que "muchas personas quieren colaborar con esta situación".

"Las vacunas son para todos los argentinos, esta no es una cuestión del sálvese quien pueda", sostuvo Kicillof quién agregó que “Yo le quiero decir a Almeyda y a cualquiera que quiera colaborar para buscar vacunas porque tiene un contacto o donar plata para que se compre, bienvenido, están los instrumentos, nadie va a obstaculizar".

Para finalizar, el dirigente bonaerense concluyó "Si algún jugador de fútbol, una estrella, una personalidad quiere donar plata para la compra de vacunas, también, bienvenido, porque está invirtiendo el Gobierno nacional una fortuna para vacunar a todos los argentinos”.

Matías Almeyda, quien había perdido a su padre a causa de coronavirus, declaró que "Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza".