San Luis suspendió las clases presenciales por 15 días

El gobierno de San Luis decidió hoy suspender las clases presenciales por 15 días a partir del 17 y hasta el 30 de mayo inclusive, aclarando que todas las medidas adoptadas han sido pensadas para hacer el menor daño económico a la provincia.



El reporte oficial fue emitido desde la Casa de Gobierno puntana y estuvo a cargo de la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, quién enfatizó que "la sociedad puntana no se comportó como debía y había pedido el gobernador Alberto Rodríguez Saá, y por ese motivo siguen aumentando los índices de contagiados y de fallecidos, y el sistema de salud está tensionado".



Añadió que "no hemos cumplido medidas simples de protección, la sociedad no ha tenido un comportamiento acorde, y si no obtenemos los resultados esperados, se aplicarán más restricciones", advirtió.



Por su parte, la presidenta del Comité de Crisis, doctora María José Zanglá, se encargó de enumerar las medidas adoptadas, resaltando la suspensión de las clases presenciales por 15 días desde el próximo lunes, pero la continuidad de las mismas de manera virtual.



“El objetivo es bajar la cantidad de contagios y cortar la cadena”, destacó Zanglá, explicando que las compras y actividades comerciales estarán restringidas para los ciudadanos de acuerdo a la terminación de su documento nacional de identidad, estando habilitados los días pares para los que tengan esa terminación y los impares el resto de las jornadas.



La restricción también abarca a bares y restaurantes, con excepción de los viernes, sábado y domingo, que no se controlarán las terminaciones de DNI, pero siempre respetando un aforo del 30 por ciento.



Estos lugares, al igual que la actividad comercial general, seguirán funcionando de 6 a 19, y la circulación vehicular está restringida entre las 20 y las 6.



Además, se habilitan las celebraciones de los cultos, con un aforo del 30 % y los días sábados y domingos no se exigirá la terminación de documento, como sí el resto de los días.



Se habilitan las actividades deportivas en gimnasios con locales cerrados con un 30 por ciento de aforo, según terminación del DNI y todos los días de la semana.



En tanto, seguirán suspendidas las actividades en peloteros, casinos, parques públicos y no habrá competencias deportivas para federados y no federados.



Los empleados públicos seguirán trabajando de manera virtual y se dispuso la suspensión de los plazos administrativos mientras duren las medidas.



El Gobierno también informó que la aplicación Trazar, que se utiliza para registrar el movimiento de las personas cuando ingresan a un comercio u otros lugares, ha demostrado en el entrecruzamiento de datos que pacientes diagnosticados con covid positivo no han respetado sus aislamientos y han sido detectados en diferentes lugares, poniendo en riesgo la salud de la comunidad y la propia.



Las actividades culturales estarán autorizadas únicamente vía streaming.



También se pidió, fundamentalmente a los empleados públicos, que no tienen que ir a su trabajo, que no circulen en vano, y lo mismo a padres y docentes por la suspensión de las clases presenciales.



La doctora Zanglá dejó en claro que las atenciones médicas con turno o de urgencia no quedan encuadradas en estas medidas y esas situaciones deben ser resueltas.