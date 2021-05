Todo lo que hay que saber sobre la serie de Maradona: fecha de estreno, tráiler y más

La pantalla chica le rinde tributo nuevamente al fútbol. Unos meses después de su fallecimiento, Amazon Prime está produciendo la biografía "Maradona: Sueño Bendito", en formato serie-documental. Ésta narrará los días de gloria Diego Armando Maradona, como también los días más oscuros de su vida.

Las plataformas por streaming producen series o documentales sobre las vidas de celebridades como Luis Miguel, Taylor Swift, Michael Jordan, Bill Gates, Nick Jam, Selena y más. Sin duda, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos debe estar en el catálogo y ahora es el turno de Diego Maradona.

. De qué se tratará Maradona: Sueño Bendito

Amazon prepara esta historia en formato serie y hará un recorrido por toda la vida de El Diez. La historia comenzará con sus inicios en Villa Fiorito, Argentina, su paso Argentinos Juniors (1976-81), Boca (1981-82), Barcelona (1982-84) y Napoli (1984-92), y aún no se sabe si habrá imágenes con la camiseta del Sevilla (1992-93) y Newell's Old Boys (1993-94).

Además de los clubes, la serie contará con el momento de mayor éxito de Maradona: el Mundial de México 86, en el que levantó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Allí nació también la llamada "La mano de Dios", cuando anotó el gol con la mano contra Inglaterra en el mismo estadio. Ese partido lo ganó Argentina 2-1 y el otro gol también lo hizo Maradona, que fue llamado "el gol del Siglo".

.Pero la historia no será todo felicidad y éxitos. Hasta el momento se sabe que la idea también es mostrar al Diego Maradona humano, con sus defectos y virtudes, y si bien no se sabe si narrarán de fondo el tema del abuso de las drogas y el alcohol, posiblemente muestren la escena cuando la enfermera lo retira del campo de juego. Episodio por el que aseguraría posteriormente: "me cortaron las piernas", luego del dóping positivo en el Mundial de Estados Unidos de 1994.

Producción de la serie y fecha de lanzamiento

La serie será transmitida por Amazon Prime y producida por BTF Media, en coproducción con Dhana Media y Latin We. Ya se filmó en Argentina, España, México, Italia y Uruguay, y fueron tres los actores que le dieron vida a Pelusa para abarcar las diferentes etapas de su vida: Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino.

El proyecto estaba listo para salir en octubre del 2020, un mes antes de la muerte de Maradona, pero hubo un par de complicaciones respecto a las personas de su entorno que aparecen en la historia. Ahora, confirmaron que el lanzamiento está previsto para fines de 2021 y que tendrá 10 capítulos. Te compartimos el tráiler: