Murió el osado y querido artista plástico Orlando Siliotti

Orlando Siliotti ha muerto.

El artista plástico se destacó no sólo por su profusa y perturbadora obra, sino también, entre muchas iniciativas, por un proyecto que inició en 2008, junto a su amigo Alejandro Crimi: las muestras multiartísticas de arte erótico, que siguió realizando hasta el surgimiento de la pandemia.

Fue, además, de artista, un gestor de hechos culturales masivos.

Orlando (foto en su muro de Facebook).

Orlando era de esos artistas que no se contentaban sólo con producir arte: era capaz de reunir, sin un mango, a decenas y decenas de artistas en torno a un concepto, el arte erótico por ejemplo. Año tras año, la Muestra de Arte Erótico llegó a reunir a cientos de artistas entre pintores, grabadores, bailarines, poetas, fotógrafos, actores, escultores, músicos y artesanos culinarios, diseñadores y cineastas.

Ahora, Orlando, siempre con su bastón por la vida, ha dicho adiós a los 62 años. Deja sus pinturas, sus esculturas y grabados, deja muchos amigos que lo quisieron bien y lo acompañaron hasta el final.

Su gran amiga desde las épocas de la Facultad de Artes de la UNCuyo, la artista Adriana D'Elía, aún no cae en la cuenta del dolor.

- Fue un hombre íntegro, sensible y solidario. Tenía una fortaleza increíble, después de tantos trastornos de salud en su vida, seguía con optimismo y creía que salía de esta también. Y ojo con que fueras a tenerle lástima: no te lo permitiría. Así de fuerte era. Deja un legado enorme para Mendoza, vinculado al arte y el erotismo, a lo más sublime. Hizo ruido. Fue disruptivo y desafiante. Supo hacer grandes amigos. Lo vamos a extrañar muchísimo.

Otro de sus grandes amigos y colegas, Julio Basle, deja su despedida: "¡Mi amigo Orlando! Leal, compañero de causas 'imposibles'. Fue un guerrero golpeado, pero siempre con su cabeza en alto. Su arte sirvió para unir a la gente. Te extrañaré por siempre".

En Mendoza, comenzó a realizar muestras a partir de 1985, pertenece a una camada de grandes artistas plásticos, herederos de un par de generaciones de maestros de la plástica mendocina. Vivió en varios países, expuso y vendió obra en otros. Orlando y su amor por los perros. (Foto de su Facebook)

Sus muestras de Arte Erótico, en los últimos años, no fueron tan significativas y tuvo que enfrentar la falta de espacio debido para desarrollarlas. Las últimas, de hecho, fueron en un pequeño bar de la Arístides y en el centro La Colombina, en 2019:

- A pesar de todo, voy a hacerla, decía cada vez que surgían espaldas oficiales y prohibiciones respecto de sus muestras.

En estos días, hubo una colecta entre sus amigos para solventar un tratamiento médico que no lo recuperó de un cáncer abdominal, con un posterior ACV que ayer terminó por derribarlo.

Hoy, en algún momento del día, habrá una ceremonia en Los Andes Memorial, de Godoy Cruz, se estima que alrededor de las 12.30 o 13 horas y durante una hora. Se puede asistir, naturalmente, con tapabocas y manteniendo los protocolos dispuestos. Luego, será cremado.

Ya no seguirá escandalizando a los conservadores ni experimentando nuevas formas de expresar su afán de pintar una Latinoamérica salvaje y sensual. Ya no dará clases ni alimentará a sus perras con cariños. Ya no nos convocará para hacer una nueva "Erótica".

Orlando ha decidido irse y vamos a extrañarlo.

Buen viaje, artista.

Ulises Naranjo.