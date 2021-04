Joven honesto: encontró un sobre con miles de pesos y lo devolvió

Un joven de 20 años, identificado como Alexander Nina, tuvo un muy buen gesto y devolvió un sobre con dinero que encontró tirado en la calle el lunes al mediodía en la localidad de Eugenio Bustos, en el departamento de San Carlos.

El joven estudiante de enfermería levantó el dinero y al llegar a su casa le contó a su hermana lo sucedido. Entre ambos decidieron publicar lo sucedido en redes sociales para intentar dar con el dueño del dinero.

Unas horas después, un hombre desesperado se comunicó con ellos asegurando que era el dueño del dinero y que lo había perdido cuando se dirigía a pagar la escritura de su casa.

"Yo hice una publicación en Facebook que si alguien había perdido plata me dijera de cuánto se trataba y cómo estaba el dinero. Bueno, al rato muchos me escribían pero no daban con las características. Luego, me llamó un hombre y me dijo que él había perdido $15.000, que estaban en un elástico, me explicó dónde lo había perdido y todo coincidía. Después, me dijo que estaba yendo a la escribana a abonar la escritura de su casa y también que tenía que pagar una tarjeta y no se dio cuenta en el momento que se le cayó", contó Alexander en diálogo con El Cuco Digital.

"Afortunadamente pude encontrar al dueño. Le agradezco a las personas que compartieron mi publicación así pudimos dar con él rápido", agradeció el joven en redes sociales.

En tanto la esposa del hombre que perdió el dinero publicó en redes sociales un sentido mensaje de agradecimiento hacia el joven. "Quería hacerlo público porque estos gestos ya no se ven. Hoy podemos seguir soñando con la casa propia gracias a Dios y a este chico con corazón tan enorme", destacó la mujer.