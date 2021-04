Habló Morla y disparó contra todos: "destruyó" a Claudia Villafañe

Matías Morla acaba de hablar en la televisión y sus declaraciones no tienen desperdicio, al menos desde el punto de vista de la polémica. En declaraciones para el nuevo programa de Jorge Rial, TV Nostra, el abogado les tiró con todo a las hijas de Diego Maradona, dijo que el astro estaba "peleado a muerte con ellas" y contó que "lo dejaron morir".

Se trata de la primera vez que el ex apoderado del "Diez" habla con la prensa. Y en la charla se refirió a la causa que lo investiga, las acusaciones y la opinión de los familiares.

"Se van a dar cuenta de que el diablo no es tan malo", abrió el juego Morla en el inicio de la conversación. “Soy el malo para un sector de los herederos. Para la Justicia, no. Para gran parte de la gente, no (...). Cuando se muere Diego, se me muere mi mitad”.

Una y otra vez, desafió a quienes lo cuestionan en las redes. “Twitter no es la realidad de lo que pasa. Si así fuera, yo estaría detenido, Sadvica no sería la dueña de la marca Maradona y las hermanas estarían decapitadas en Plaza de Mayo”, declaró.

Entre otros temas, Morla se refirió a los inicios de la relación con el médico Leopoldo Luque. "Pegaron onda con Diego y Luque le respondía a cualquier hora. Yo lo salí a bancar porque tengo código".

Respecto a la familia de futbolista, Morla insistió con que a Maradona "lo dejaron solo". Cargó las tintas especialmente contra Claudia Villafañe: "ella dice que él estaba secuestrado por su entorno, pero tiene causas porque le robaba. En cuanto a sus hijas, se pelearon con el padre el día en que él les cortó las tarjetas de crédito, en 2014".

"¿Ves? Me acusan personas que están denunciadas por robar a su propio padre", abundó el entrevistado.

El "Diez" junto a Morla.

¿Quién mató al "Diez"?

"Si me preguntás qué lo mató a Maradona, yo te respondo que fue la relación con Rocío Oliva, más la cuarentena y la parte médica", apuntó Morla más tarde.

En la mitad del encuentro, contó que prefiere "estar muerto" que dejarle la herencia a las allegadas. "Con mis enemigos no tengo nada personal -definió-. El destino las puso ahí".

Para el ex apoderado, la disputa por lo que dejó Diego "no está respetando su voluntad". "Si se levantara de la tumba, no permitiría que me ataquen así", cerró.

"Lo llamaban para pedirle un Mercedes"

Morla destacó que Maradona "ni siquiera atendía a Claudia Villafañe", a quien definió como una persona "entrenada para mentir".

—El mismo Diego es el que le decía ladrona— subrayó.

En cuanto al cuidado del ídolo, el letrado citó presuntos ejemplos del descuido en el que incurría la familia. Narró, en efecto, que alguna vez el "Diez" estaba muy mal y sus familiares se interesaban "hasta ahí", pero no llamaban a los médicos. En sus críticas, sin embargo, dejó afuera a Rocío Oliva.

En cuanto a otro de los hijos, Diego "Junior", Morla contó que lo llamaba directamente para pedir que le compraran un auto Mercedes Benz. Reveló, asimismo, que Maradona tuvo dudas sobre su paternidad durante mucho tiempo.