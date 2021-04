Desclasificarán archivos de las universidades durante la última Dictadura

Desclasificarán los archivos de todas las universidades nacionales durante la última Dictadura Militar. La apertura de las actas comenzará a fin de mes, según anunciaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional.

En declaraciones radiales publicadas por Clarín, el presidente del CIN indicó que las actas secretas de los interventores militares en todas las universidades nacionales del período 1976/1983 fueron encontradas "prolijamente guardadas y encuadernadas", y daban cuenta de las reuniones de los rectores de las universidades nacionales durante la última dictadura.

Los documentos exhiben cómo las autoridades universitarias de entonces no podían desconocer una relación entre la política de represión de aquellos años con las desaparición de alumnos y docentes que ocurría dentro de las universidades.

"Incluso, en algún momento de los años 77/78, recibieron indicaciones del Ministerio de Educación, que decían que se pasaba a una segunda etapa de la lucha contra la subversión, habida cuenta de que se había terminado con una primera etapa, que claramente aludía a la eliminación física de las personas. (Los rectores) Eran absolutamente conscientes de lo que estaba pasando en el país", precisó.

Las actas fueron digitalizadas durante 2020 y el objetivo, según adelantó Tecchi, es que estén disponibles para su consulta a fines de abril. "Decidimos darlas a publicidad tanto para los organismos de derechos humanos, para que se comprenda de qué manera las políticas represivas permeaban en las universidades, como para aquellos investigadores que quieran trabajar y estudiar cómo se comportaban las autoridades universitarias designadas por la Junta Militar".

"Estas actas demuestran que no solo se hacían cargo de los rectorados por sus antecedentes, sino además porque comulgaban con el espíritu de represión. Fueron partícipes de eso, quizás no en concreto, porque en las actas no figura que hayan señalado a una persona u otra, pero sabían perfectamente qué política estaban avalando".