El ministro Trotta adelantó como será la "presencialidad administrada" desde mayo

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, cuestionó al Gobierno porteño por "colocar a las familias en una situación de incertidumbre" a la vez que criticó el "proceso de judicialización" planteado en torno a la presencialidad en las clases. En un reportaje, el ministro agregó que ignorar las medidas sanitarias pone en riesgo no sólo al AMBA, sino a todo el país.



Trotta también dijo que durante la reunión que mantuvo ayer con el presidente Alberto Fernández conversaron sobre el concepto de plantear desde mayo una "presencialidad administrada" en las escuelas.





"No hablamos de virtualidad sino de modelos de educación a distancia con alternancia de presencialidad y no presencialidad. Para nosotros es importante sostener la mayor presencialidad posible y es también la agenda del Presidente. Es una discusión falaz plantear presencialidad sí o presencialidad no", indicó Trotta.



Sobre el esquema que se aplicará una vez que venza el alcance del decreto 241, el próximo viernes 30, en el cual se estableció la suspensión de la presencialidad en el AMBA, Trotta indicó que "analizaremos la realidad epidemiológica y el nivel de circulación". "Sobre esa base evaluaremos qué medidas podemos adoptar para transitar un esquema de presencialidad", según explicó.





Al opinar respecto de la actitud del Ejecutivo porteño, el ministro señaló que "si al Gobierno de la Ciudad le preocupara la educación, no hubiese transitado el proceso de desinversión educativa que transitó con Macri y con Larreta".



"Si la prioridad de ellos era la escuela, tendrían que haber sido responsables en los procesos de fiscalización y de cuidado de la ciudadanía en otras actividades para que no se desmadre el nivel de contagios. Y no lo hicieron", aseveró.