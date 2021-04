La gran incógnita: ¿cada cuánto tiempo hay que lavar los jeans para no arruinarlos? NO TOCAR

Es una de las prendas de moda atemporal que siempre vuelve a usarse.

Cada temporada, con pequeños toques aquí y allá, los pantalones de jeans o vaqueros vuelven a ser la prenda más usada, versátil y resistente.

Su comodidad y las mil maneras de usarlos o combinarlos los hacen los más elegidos de hombres y mujeres.

Pero ¿cómo cuidarlos para que duren aún más?

Fuente. Elconfidencial.com

La resistencia es, sin dudas, una de sus características. Su tela gruesa otorga la posibilidad de usarlos un día y no lavarlos inmediatamente, pero ¿cuál es la frecuencia de lavado de jeans correcta?

Sabemos que abusar de la limpieza de una prenda puede ser fatal. Tampoco habrá que postergarla demasiado si queremos que la ropa no pierda su cuerpo, textura y color original.

Los expertos aseguran que hay una manera sencilla de decidir si es momento de meter los jeans en el lavarropas o duran un poco más y se pueden seguir usando: determinarlo con el olfato.

En la publicación BestLife relatan que se realizó un experimento para constatar la durabilidad de los vaqueros, estableciendo el punto exacto en el que ya debían terminar en la lavadora, algo que no hay que hacer cada vez que se los usa porque de este modo se arruinarían.

El experimento fue llevarlos puestos 15 meses: 330 usos sin lavarlos. Lo llamativo es que estableció que había la misma cantidad de bacterias al finalizar el experimento que con menos de dos semanas de usarlos.

Esto hace pensar que entre los diez y los 14 días es el tiempo ideal para lavarlos.

De hecho, Tommy Hilfiger admitió una vez en una entrevista que no solía lavar sus jeans para conservar su estado “recién salido de fábrica“.

Seguramente por eso muchos diseñadores no aconsejan lavarlos seguido, ni en un lavado largo ni con demasiado calor.

Un estudio y posterior informe de la reconocida y emblemática marca Levi´s, los creadores de esta prenda, sugiere que la frecuencia ideal es lavarlos cada 10 usos.

Con esta recomendación se aprecia la inmensa capacidad de conservación y gran durabilidad de esta noble prenda.

Consejos para lavar jeans

Remojarlos antes en agua y jabón

45 minutos de remojo en un balde con agua y jabón hará que puedas lavarlos en un programa corto de 15 minutos en la lavadora y los saques impecables.

Agua fría

Para evitar que se encojan, siempre hay que lavarlos con agua fría, jamás con agua demasiado caliente.

Detergente de buena calidad

Que sea una prenda noble y resistente no significa que no haya que cuidarla ni que el exceso de químicos no la afecte. Procura siempre utilizar productos de calidad para lavar tu jean favorito. Esto colaborará a que dure aún más tiempo en buen estado de conservación.

Truco: darlos vuelta

En el caso de que el color sea oscuro, es mejor meterlos a la lavadora dados vuelta, con las costuras hacia afuera. Esto daña menos el color y, por supuesto, al secarlos, olvida los programas de centrifugado fuerte o calor extremo porque escogerá. Secarlos al aire libre siempre es la mejor opción.

¿Te sirvieron estos consejos?