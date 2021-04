Qué ocurre si una persona se vacuna sin saber que tiene covid-19

La muerte de Mauro Viale, periodista argentino de 73 años, encendió las alarmas y de allí surgieron algunas dudas al respecto. Es que el también relator de fútbol recibió la primera dosis de la vacuna china el jueves pasado, sin saber realmente que ya estaba contagiado. El sábado ingresó al sanatorio Los Arcos tras padecer un cuadro grave y el domingo se confirmó el fallecimiento.

Según datos del Johns Hopkins University & Medicine Resource Center, las personas que tienen coronavirus y son vacunadas pueden empeorar. Igualmente, Infobae habló con algunos expertos y los mismos explicaron que el hecho de que una persona reciba la vacuna sin saber si tiene el virus no será un factor determinante en el cuadro.

Florencia Cahn, médica infectóloga, indicó: “Si una persona tiene síntomas compatibles con covid-19, como fiebre, no debería vacunarse. Si una persona se vacuna y le aparecen síntomas a las 48 horas, es como si aún no estuviera vacunada porque todavía no pasó el tiempo necesario para desarrollar anticuerpos”.

Y añadió: “Es importante que la gente tenga en cuenta que las vacunas previenen las formas graves de covid-19, pero la respuesta inmune se genera a partir de los 14 días de la aplicación. Como son vacunas inactivadas, no pueden generar la enfermedad”.

Por otro lado, Carlos Kambourian, expresidente del Hospital de Pediatría Garrahan, dijo: “Si se está cursando la enfermedad, o si ya se sabe que es positivo, no está indicada la vacuna. No porque la vacuna pueda agravar el cuadro, sino porque no hay estudios suficientes".

La médica infectóloga, Gabriela Piovano, sobre la muerte de Mauro Viale, opinó lo siguiente: "La vacuna no tuvo influencia en el desenlace del cuadro. Claramente el periodista estaba incubando el virus cuando recibió la vacuna. El cuadro evolucionó a un estado crítico por la misma enfermedad”.

"Pero la vacuna no tuvo nada que ver porque había sido recibida tan solo dos días antes”, agregó.

Con respecto a si conviene hacer un PCR antes de vacunar a las personas, Cahn comentó: “No corresponde hacer una PCR antes de la aplicación de la vacuna, porque hay muchos asintomáticos o en periodo de incubación que tendrían PCR negativa en ese momento”.

