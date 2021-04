Empresarios dicen que pocos son irresponsables: "La mayoría se porta bien"

La Federación Económica de Mendoza, al igual que otras instituciones que nuclean a diferentes miembros del empresariado local, comunicó su beneplácito por la decisión tomada por el gobierno provincial de no seguir a rajatabla el DNU firmado por Alberto Fernández.

"Expresamos nuestro apoyo a los anuncios formulados por el gobernador Rodolfo Suarez referidos a cuidar la salud de los mendocinos, destacar el trabajo del personal sanitario y mantener la actividad económica en funcionamiento", explicaron desde prensa de la institución.

"Entendemos que se ha hecho una correcta interpretación del DNU presidencial emitido este jueves que establecía otros horarios de restricciones para todo el país por un lado y diferencias según la situación de cada departamento de la provincia. Fue oportuno en consecuencia unificar criterios para toda Mendoza", consideraron.

"Como lo venimos sosteniendo desde el año pasado cuando comenzaron a aplicarse las primeras medidas restrictivas por la pandemia, no es salud o economía, es salud y economía. En este sentido queremos reconocer que la provincia ha sido receptiva a nuestros pedidos", destacaron los miembros de la FEM, al mismo tiempo que condenaron las actitudes más estrictas del presidente.

"Igualmente desde la FEM no podemos ignorar que no todos pudieron mantenerse en pie y muchos se vieron obligados a cerrar sus puertas. Por ello un endurecimiento de las restricciones sólo agravará más la situación de los sectores que aún intentan recuperarse de un durísimo 2020.Tampoco podemos pasar por alto que pese al buen comportamiento de la sociedad en general, hay actitudes irresponsables de unos pocos que ponen en peligro la salud y la economía de una provincia entera. Esos pocos no pueden ni deben poner en riesgo a dos millones de mendocinos".

"Es por ello que apoyamos firmemente las acciones tendientes a concientizar a la ciudadanía de los cuidados a tener en cuenta frente a esta segunda ola, y solicitamos a todos seguir cumpliendo los protocolos vigentes. Desde la FEM estamos convencidos de que la responsabilidad de salir adelante en esta pandemia es individual y colectiva", cerraron.