Con piquetes en las bodegas, arrancó el paro de 48 horas de los trabajadores vitivinícolas

A partir de las 0 horas del martes y por las próximas 48 horas, los trabajadores vitivinícolas de todo el país decidieron un paro total de actividades en reclamo por un aumento salarial luego de que fallaran los encuentros paritarios con los empresarios del sector.

Las reuniones con las diferentes cámaras empresariales se llevaron a cabo durante la semana pasada. Según manifestaron desde SOEVA (Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines), el incremento que se ofreció fue del 30% escalonado hasta febrero del 2022.

La propuesta fue rechazada por completo y se dispuso el paro de actividades por las próximas 48 horas. Además, trabajadores de SOEVA dispusieron distintas medidas de fuerza y piquetes en el ingreso a las bodegas.

Arrancó a las 00hs el #ParoNacionalVitivinícola en #Mendoza incontables las bodegas y fincas paralizadas por completo. Un histórico movimiento de obreras y obreros de bodegas y viñedos frenó por completo la producción vitivinícola contra sueldos de hambre de 27mil pesos mensuales pic.twitter.com/l59s0zY9mv — Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) March 30, 2021

Ricardo, trabajador vitivinícola, dialogó con MDZ este lunes y brindó detalles sobre sus reclamos. "Hace un año que venimos perdiendo frente a la inflación. Un trabajador de viña viene cobrando $27.000 y un trabajador de bodega gana $28.000. Es una vergüenza lo que ganamos, tenemos un básico a la mitad, estamos muy enojados", indicó.

"Hay gente que gana $11.000 por quincena, no puede ser, el Gobierno subsidia a grandes empresas, y no puede ser que nosotros no cobremos ni la canasta básica. Sé que somos obreros y no empresarios, pero nos merecemos vivir mejor", se lamentó el trabajador.

Muchos empleados vitivinícolas están enfurecidos por la situación actual, en relación a los salarios, y expresan que muchos compañeros "están viviendo en la indigencia" y agregan: "No queremos desmerecer a nadie, pero la gente que recibe planes sociales cobra más que nosotros que laburamos todos los días, mantenemos la industria madre de la provincia y nos quieren dar un 30% en 4 cuotas, una burla".

Además de la medida de fuerza convocada por el sindicato, un grupo de trabajadores autoconvocados se manifestarán en la puerta de cada una de las bodegas que hay en la provincia.