Tragedia en Salta: continúa la búsqueda de las personas desaparecidas

La intensa búsqueda de las personas que intentaban cruzar la frontera entre Salta y Bolivia, a la altura de la localidad salteña de Aguas Blancas, en un gomón que sufrió una pinchadura, seguía esta noche en el caudaloso Río Bermejo, donde se estima que hay al menos seis personas desaparecidas.



Fuentes policiales no confirmaron el hallazgo de un cuerpo por las dificultades de comunicación en la zona, por lo que, oficialmente, "no hay reportados hallazgos de nuevas personas vivas o fallecidas", aunque más temprano se informó sobre el fallecimiento de al menos dos personas.



Un comando operativo integrado por más de 100 efectivos de la Comisaría 26, la División Lacustre y Fluvial, Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional y rescatistas voluntarios está a cargo de las tareas de búsqueda, bajo la supervisión de la Unidad Regional 2 de Orán de la Policía de Salta.



En este marco, se realizan patrullajes con distintas embarcaciones de la Policía, recorridos aéreos con el helicóptero de Gendarmería Nacional y rastrillajes terrestres.



El hecho ocurrió con una barcaza que había partido esta mañana, desde la localidad salteña de Aguas Blancas, hacia Bermejo, en Bolivia, a través del cauce del río Bermejo, con alrededor de 20 personas bordo, quienes "intentaban atravesar la frontera de manera ilegal", precisaron las fuentes consultadas..



El cauce del río Bermejo está particularmente crecido por las intensas lluvias registradas en la zona, lo que provocó que la fuerte correntada dificultara el trabajo de quienes estaban a cargo de la precaria embarcación.



Al atravesar una palizada, el gomón sufrió una rotura, lo que motivó que muchos de los ocupantes de la barcaza se lanzaran al río para salvar sus vidas, nadando hacia la orilla.



No obstante, varias personas, que se estima que podrían ser seis aunque hasta el momento no hay datos oficiales al respecto, continuaron a bordo, río abajo.



Los voceros explicaron que en el marco de la búsqueda fue rescatado un hombre de 30 años y trasladado en helicóptero hasta la orilla del lado argentino, donde recibió asistencia médica.



El hombre, que resultó ileso, manifestó que habría visto al menos seis personas llegar a la orilla del lado boliviano y a otras ser arrastradas por el agua, entre ellos su hijo de un mes de vida.



Además, revelaron que, según el relato de algunas de las personas que lograron ponerse a salvo luego de tirarse de la embarcación y llegar a la orilla, en el gomón quedaron mujeres y niños que aún no fueron encontrados.



Una mujer que logró salir de las aguas del río habló con medios en la zona y aseguró que “hay dos bebés” desaparecidos, y que por lo menos son tres las personas mayores intensamente buscadas.



“No sé cuantos salieron ni cuántos viajábamos, dicen 17 o 18. El gomón era de seis gomas, éramos muchos. La gente comenzó a ponerse nerviosa, a llorar y gritar” por el efecto de la corriente y el oleaje, hasta que “empezaron a saltar”, aseguró.