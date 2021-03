¿Pensamos antes de hablar? La respuesta para mucha gente es un rotundo "sí". Ser mesurados en nuestras opiniones y juicios es algo por demás recomendable, ya que nos ahorrará muchos problemas e incluso nos puede crear fama de prudentes y buenos consejeros. Pero hay quienes no tienen esta virtud, y cada vez que abren la boca dicen algo que no pensaron ni una fracción de segundo. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por decir lo que no deben.

Aries

Si por algo se los conoce a los del signo del carnero, es por tomar riesgos. Claro que esto no sólo significa ponerse en la línea físicamente, sino que lo hacen en todos los aspectos de su vida. Así, muchas veces dicen cosas arriesgadas sin pensarlo mucho, y luego se tienen que hacer cargo, algo que no les gusta para nada.

Géminis

El signo que menos piensa a la hora de hablar dentro de todo el horóscopo. Generalmente esto significa que hacen promesas que no tienen ninguna intención de cumplir. Llega un punto que los problemas que esto causa son culpa de las personas a las que les prometieron algo, porque ya deberían saber que no hay que creerles.

Es difícil creerle las promesas a los géminis.

Acuario

Nuevamente, la impulsividad de los acuarios es la que le gana un lugar en una lista poco halagadora. No tienen reparo alguno en decir lo primero que les llega a la mente, porque en su acelerada vida pensar de más es una pérdida de tiempo. Lo peor es que muchas veces se trata de palabras que terminan hiriendo a su receptor, aunque esta no sea la intención de los acuarianos.