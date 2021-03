Cantante se robó parte de un himno feminista para un tema: "La culpa no era mía si me gustaba lo que me hacía"

Cuando el colectivo feminista chileno Las Tesis presentó "Un violador en tu camino" probablemente no se imaginaba la repercusión que tendría.

Dos años después, ese tema de protesta ya se transformó en un verdadero himno feminista. Es por eso que sorprendió que una cantante ecuatoriana lo utilizara como parte de un reggaetón en el que se habla de la infidelidad.

Dayanara presentó hace una semana el tema "El desquite", que habla de cómo una mujer se venga de las infidelidades de su pareja. Lo curioso es que, en medio de la canción, se escucha el ya conocido estribillo de "Un violador en tu camino", pero con otra letra.

"Y la culpa no era mía si me gustaba lo que me hacía, y la culpa fue de él por ser infiel, por ser infiel", canta Dayanara, emulando la frase "y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía".

La polémica la alcanzó de lleno cuando la joven publicó en su cuenta de Instagram un breve video festejando que su video estaba entre las tendencias de YouTube.

"Qué vergüenza apropiarte de una canción de protesta", escribió una usuaria de esa red social. "Que poca creatividad te manejas para copiarle la melodía y parte de la letra a un canto de protesta contra violación", agregó otra.

Dayanara no le esquivó a las críticas, aunque tampoco pareció darles importancia. En una entrevista con el diario Expreso, indicó que "cuando hice esa línea me dije: 'es como el himno femenino'. Y dije 'ok', voy a tomarlo con mucha cautela, porque jamás he tomado estas palabras de manera denigrante o incitando a la violencia".

"No es un plagio. Una canción es considerada plagio con ciertos compases y cierta cantidad de palabras y extractos a lo que yo he usado en mi canción. Fue algo que analizamos con mi equipo. Antes de lanzar una palabra como esta hay que saber realmente qué es", agregó.