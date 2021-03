Cómo ganar seguidores en Instagram: con solo 8 simples pasos

Obviamente sabes que es Instagram y seguramente te apasiona el mundo de beneficios que te ofrece esta importante red social, eso, claro está, si logras ser increíblemente popular en ella y acá te ofrecemos 8 simples pasos para que comprendas realmente como funciona esta plataforma y entiendas cómo ganar seguidores en Instagram.

Paso 1: Investiga

Sí, lo sé, suena aburrido, pero este paso es fundamental. Tener una cuenta de Instagram, hacer posts o historias o incluso reels no significa exactamente que sepas manejar esta plataforma.

Esta red social te ofrece muchas herramientas eficaces para construir tu propia marca exitosamente.

Informate de los tipos de cuentas que ofrecen, sus beneficios, como manejar las estadísticas y toda la información que te ofrecen sobre el comportamiento y actividad de tu cuenta. Esos números y el cómo utilizarlos te serán de gran ayuda para mantener e incluso hacer crecer tu número de seguidores.

Paso 2: Crea una estrategia

No te asustes, no es tan difícil como piensas. Crear una estrategia es simplemente planificar de manera eficaz las publicaciones, interacciones y actividades de tu cuenta. La parte más tediosa ya la hiciste: ya investigaste. Ahora basándote en la información, estadísticas y el comportamiento de tus seguidores puedes saber cosas como: a quién van dirigidas tus publicaciones, las mejores horas para hacerlas, como se divide tu público, sus gustos y como satisfacerlos.

Paso 3: Compra seguidores

Este tema puede ser controversial, pero la realidad es que si, todos lo hacen, incluso grandes marcas o influencers. Si bien es cierto que la mayoría de tus seguidores deberían ser reales y orgánicos, también es cierto que al aumentar ese numerito en tu cuenta atraerás muchos más seguidores reales, es simple, algunos usuarios no se animarán a seguir a una cuenta si no tiene seguidores. Existen muchas páginas dedicadas a la venta no solo de seguidores sino de interacciones en Instagram, pero debes ser cuidadoso, algunas pueden resultar poco confiables. Según nuestra experiencia podemos recomendar paginas como Aumentosocial, ya que en ella no solo podrás comprar seguidores e interacciones de calidad de manera rápida y segura, sino que además te ofrecen alternativas adaptadas a tus necesidades y presupuesto, que como ya sabemos, puede estar bastante ajustado al inicio de toda marca.

Paso 4: ¡Tu contenido debe ser de calidad!

Vale, ya investigaste, ya planificaste tu estrategia, ya compraste seguidores e incluso interacciones ¿y ahora? Pues debes crear contenido de calidad. Es necesario generar buen material, fotos y videos de calidad y sobre todo material relacionado a tu marca, porque ya tienes algunos seguidores pero ahora debes mantener su atención y conseguir cautivar la atención de nuevos seguidores.

Para esto no es necesario gastar millones, colabora con otras marcas, con fotógrafos, con creativos, con modelos o haz intercambios comerciales. Existen muchas maneras de generar contenido de calidad, aplica las que mejor se adapten a tu marca y asegúrate de ser constante.

Paso 5: No olvides los #Hashtags

Son una preciada herramienta en las redes sociales, y lo mejor es que son completamente gratis. Pero cuidado, debes entender que no se trata de solo poner cualquier palabra como hashtag.

Antes de agregar un hashtag revisa las opciones que te ofrece la aplicación, toma en cuenta la cantidad de posts en esa etiqueta en particular. De igual forma, no satures tu publicación con decenas de hashtags (según expertos, un buen número de etiquetas es de 6 a 8 por publicación) analiza cuales son los más indicados para tu publicación y usarlos regularmente.

Otra forma de aprovecharlos es interactuando con las otras publicaciones con el mismo hashtag, es decir, si tu marcas es de sudaderas y en tus publicaciones usas #Tshirts, no te limites a escribir únicamente, entra en esta etiqueta e interactúa con publicaciones similares a la tuya. Esto atraerá la atención de seguidores y posibles clientes.

Paso 6: escoge tu nicho y quédate en el

Escoge un tema y no lo dejes a un lado. Tus seguidores te siguen porque están interesados en tus publicaciones. Ejemplo, si tu página es sobre maquillaje, tus publicaciones deberán ser sobre maquillaje, no hagas publicaciones sobre autos o fotos de animales, es decir mantén el interés de tus seguidores dándoles lo que ellos quieren ver. Debes ser coherente con el contenido.

Paso 7: No descartes usar otras redes sociales

Sí, lo sé, quieres aumentar tus seguidores en Instagram pero recuerda que muchas personas prefieren otras redes sociales como Facebook, Twitter, Tik Tok, entre muchas otras.

En ocasiones, los usuarios no solo buscan contenido en Instagram, por eso si solo te limitas a promocionarte en Instagram estarás dejando a un lado a miles de seguidores y clientes potenciales. Publicar tu post en varias redes no requiere de gran esfuerzo, solo debes sincronizar tus cuentas y realizar tus publicaciones en varias plataformas para invitar al público a buscar contenido exclusivo en tu cuenta de Instagram.

Paso 8: No olvides utilizar los pie de fotos

Tu publicación no es solo tu foto o tu video, el pie de foto es crucial.

Asegúrate de escribir un buen pie de foto. Este debe incluir información relevante y representativa de tu marca, de nada te sirve una gran foto si no la acompañas de un buen texto. En el pie de foto no sólo puedes poner texto motivacional, también puedes usar emojis, explicar la mecánica de un sorteo, y aunque no lo creas hasta la manera en la que estructuras el texto enriquecerá tu imagen final, le dará más sentido a tu post y por ende a tu perfil de Instagram y a la presencia digital de tu marca.

Al tener en cuenta estos 8 simple pasos podrás ver crecer no solo el número de seguidores sino que además podrás construir una marca con una presencia digital sólida, recuerda que básicamente se trata de cautivar a la audiencia ofreciendo contenido de calidad e interesante.