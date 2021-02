TikTok: explicó por qué los chimpancés tienen el trasero grande y se hizo viral

En TikTok este mensaje se viralizó, porque un ambientalista explica la causa del trasero grande en un chimpancés.

Es que sin duda, TikTok es un buen lugar para encontrar videos de todo tipo, que van desde los más impresionantes hasta los más divertidos. Es por eso que este ambientalista no podía pasar desapercibido.

¿Por qué los chimpancés tienen el trasero tan grande? Según contó Arturo Islas Allende el tamaño es normal en esa especie, sobre todo si se trata de una hembra y estar en celo es aún mayor.

"No se trata de ninguna enfermedad ni condición médica. No le pasó nada, no se preocupen. Así tienen el trasero los chimpancés, enorme, gigantesco. Lo que está embarrado sí es popó, y a veces es porque se sientan sobre ella", dijo de forma divertida.