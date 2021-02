Vendimia: Qué opinan los productores sobre el uso del tapabocas en la cosecha

La vendimia ya comenzó. En algunas zonas de la provincia los camiones cargados de uva ya se dejan ver. Dentro de los viñedos los tachos ya están en los hombros y el trabajo recargado por la intensidad de esa reconfortante labor. Esta semana las temperaturas estuvieron del lado de los cosechadores, pero lo cierto es que soportan mucho calor el resto de la temporada, lo que hace dudar que el uso del tapabocas se haga efectivo,

En 2020 la vendimia se vio atravesada por la pandemia, que si bien no suspendió al rubro y le permitió seguir trabajando, tuvo que adaptarse a las novedades que traía el coronavirus. Este año, aunque con algunas vacunas disponibles, la situación no será diferente y el gobierno ya lanzó una serie de recomendaciones.

Entre ellas, se encuentra el uso obligatorio de tapabocas o máscara facial, desinfección con alcohol o amonio, limpieza de herramientas de trabajo y contar con elementos de uso personal para evitar compartirlos. A ello se les suma algunos comportamientos básicos como el lavado de manos, toser o estornudar en el pliegue del codo, evitar aglomeraciones y mantener una distancia de dos metros entre personas en las hileras.

Pero es cierto que entre la teoría y la práctica hay una distancia. Si bien en las fincas intentan cuidarse, no todo es tan fácil para quienes pasan horas debajo del sol mendocino de verano. "Se puede implementar, no es una cosa de otro mundo, estamos tratando de hacerlo y llevamos una planilla de control diario. Además exigimos el barbijo, medimos la fiebre y colocamos alcohol en gel al ingresar en la finca", manifestó Walter Guarise, productor vitivinícola de la zona este en diálogo con Mdz. Aunque reconoce que "el problema es que a veces la gente se termina poniendo el barbijo en el mentón porque no lo soporta por el calor".

"Se trata de hacer, uno puede exigir pero adentro de las hileras pasan otras cosas. Se pierde el control también porque es muy común que al terminar la cosecha se junten a tomar algo y se pierde el distanciamiento o el cuidado de tomar de distinto vaso. Por eso siento que estoy haciendo todo lo posible, pero de la tranquera para afuera todo se desmorona".

"El barbijo es difícil utilizarlo por la época y las temperaturas, aún así hay cosechadores habituados a taparse toda la cara durante la cosecha", comentó Armando Morello, agricultor de Rivadavia. Aunque destacó que la distancia se puede cumplir de manera positiva "porque en el 90% de los viñedos la separación entre hileras excede los dos metros", de manera que si bien "son viables los protocolos, son difíciles de cumplir".

"Va a ser imposible que se use el barbijo por el calor, la transpiración y el mosto", sumó Ariel Zanon. "Vamos a exigirlo pero es difícil, al igual que el distanciamiento, ya que son 20 o 30 cosechadores" que se encuentran al momento de descargar los tachos en el camión.

Además. otro problema viene dado por el traslado. "Creo que la parte más complicada es el transporte de los cosechadores, la rentabilidad es muy acotada para los productores para poder cambiar en muchos aspectos, sobre todo en los pequeños productores", dijo Morello. En consonancia, Guarise destacó que "es un tema complicado porque habría que disponer de una trafic para tres o cuatro personas y eso significa un costo muy alto".

Esta vendimia vendrá con un nuevo desafío, el de cumplir con las demandas de una pandemia que no se detiene en ningún lugar del mundo. "Uno se pone contento porque se ve reflejado el trabajo de todo el año", dijo Guarise a este medio sobre la cosecha. "Aunque también genera mucho estrés porque el coronavirus agrega otra problemática al productor, son emociones encontradas", dijo.