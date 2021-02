Cuando empiece a aparecerte este banner en WhatsApp, no te preocupes: te contamos de qué se trata

Luego de la polémica que generó la actualización en sus políticas de privacidad, WhatsApp vuelve a intentarlo de una manera más clara y fácil: mostrará un banner temporal en los chats con información sobre los cambios.



Los nuevos términos comenzarán a regir el 15 de mayo para darle tiempo a sus usuarios de leer y entender de qué se trata. Cabe destacar que las políticas de privacidad no aplicarán a las personas que viven en la Unión Europa por la normativa de protección de datos GDPR, pero sí al resto de los países del mundo.



WhatsApp impulsará este banner (una especie de cartel que se despliega en la pantalla) ante la necesidad de no perder más usuarios. Cuando se conoció que las nuevas políticas tenían como objetivo compartir los datos con Facebook (su dueña), muchos de ellos migraron a otras aplicaciones que consideraron más seguras como Telegram y Signal.



¿Cómo es el banner que aparecerá en WhatsApp?

Según la compañía que fundó Mark Zuckerberg, la polémica radicó en que no transmitieron la información de manera clara y los usuarios no entendieron la actualización. Por ello, ahora buscan explicarlo de una manera dinámica y práctica directamente desde la aplicación.



En la parte superior de la lista de conversaciones aparecerá un banner con un fondo color verde claro. "Estamos actualizando los términos y las políticas de privacidad. Presioná para leer" indicará el texto y al hacer clic redirigirá a la página web donde explicará los cambios de manera concisa. También mostraron un estado en las historias que explicaba que WhatsApp continuará siendo privado.



WhatsApp: la polémica por los cambios de privacidad

El 8 de febrero era la fecha inicial que determinó WhatsApp para cambiar sus términos de privacidad. Los usuarios interpretaron que la aplicación compartiría todos los datos personales (incluyendo mensajes, contactos y ubicación) con Facebook.



"Las políticas de WhatsApp cambiaron de manera superficial y no de forma que se proporcionen más datos a Facebook. En resumidas cuentas, Facebook ya recoge mucha información de lo que la gente hace en WhatsApp. La confusión fue el resultado de la fallida comunicación de Facebook, la desconfianza en la empresa y las deficientes leyes de protección de datos de Estados Unidos", dijo la periodista Shira Ovide en un artículo publicado en On Tech.



Según Facebook, el objetivo no es leer mensajes ni espiar a los usuarios sino compartir información para crear publicaciones segmentadas según los intereses y gustos de sus usuarios. De esta manera, personalizarían más sus plataformas.



¿Cómo le irá al gigante de la mensajería esta vez? Ante la duda, Telegram ya se prepara con cuchillo y tenedor.