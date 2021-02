Consecuencias: Roberto Navarro echó a Horacio Verbitsky de la radio

El periodista radial y televisivo expresó a través de sus redes sociales que Horacio Verbitsky ya no desempeñará su labor como columnista en radio El Destape.

El hecho surge tras conocerse que Verbitsky, junto a funcionarios y personas vinculadas al kirchnerismo, se aplicaron la vacuna Sputnik V bajo el aval del Ministerio de Salud y sin pertenecer a los grupos de riesgo que han sido establecidos como prioridad.

“Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes, y alguna opereta atrás seguro habrá”, dijo Navarro en su cuenta de Twitter.

Le hice saber a @VerbitskyH que ya no seguirá con sus columnas en @eldestape_radio https://t.co/hh4EkKQKLo — Roberto Navarro (@robdnavarro) February 19, 2021

“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”, fueron las palabras de Verbitsky que destaparon la olla y generaron un escándalo nacional.

Una vez instalada la polémica, el presidente Alberto Fernández procedió a exigir la renuncia de Ginés González García de su cargo en el Ministerio de Salud.

Por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el cual es presidido por Verbitsky, no fue ajeno a la situación y manifestó su repudio. “Recibimos la noticia de que el presidente de nuestra organización fue vacunado por fuera del sistema establecido, a través de una cadena de favores y a título personal, mientras estábamos intentando, como todo el mundo, conseguir un turno para las personas mayores de nuestras familias”, reza el comunicado oficial publicado en Twitter.