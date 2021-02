"Somos menos felices": los países que pasan más tiempo en Internet, en cifras

Durante la pandemia la intensidad de mantenerse conectados a Internet sobrepasó cualquier expectativa y según la especialista en tecnologías de vigilancia Marta Peirano: "Somos menos felices y productivos, ahora somos adictos a las redes".

Para empezar, con un promedio de casi 11 horas, Filipinas es el país que encabeza el mayor tiempo de navegación en Internet. Pero, según el informe de We Are Social y Hootsuite estos datos no solo quedan aquí ya que se demostró que también otras naciones encabezan el ranking con promedios similares de horas conectados.

Los medios de comunicación digitales cambiaron la vida en muchos aspectos y las redes sociales influyen cada vez mas en la forma en que se interactúa con las personas y hasta en la alimentación. Lamentablemente, esto puede ser perjudicial si en vez de usar la tecnología en períodos prolongados se genera una dependencia cotidiana.

3 países en la mira

Exclusivamente a lo que refiere tiempo en redes sociales, éstos países latinoamericanos tienen cifras llamativas:

Colombia , en donde la mayoría de las personas pasan un promedio de 3 horas y 45 minutos por día conectados en diversas redes. Por este resultado es que es el país que queda en primer lugar en América Latina a nivel global.

, en donde la mayoría de las personas pasan un promedio de 3 horas y 45 minutos por día conectados en diversas redes. Por este resultado es que es el país que queda en primer lugar en América Latina a nivel global. Luego clasifica Brasil con 3 horas y media al día en diferentes redes sociales y por último México, que ronda las 3 horas y 25 minutos promedio.

Reconociendo los 3 países que se encuentran en el ranking, en detalle el informe precisa que el alto uso de Internet en Filipinas –quien encabeza- se ve relacionado a la influencia de la gran población de filipinos que trabajan en el extranjero y por consecuencia hace que los mismos estén muy conectados para poder comunicarse con sus familiares.

Por otra parte, de todos los países encuestados se destacó que quienes menos tiempo pasan en línea son las personas que viven en Japón con solo un promedio de 3 horas y 45 minutos.

¿Qué pasa con Argentina?

El informe también reveló información sobre Argentina, teniendo en cuenta su tiempo total de conexión a Internet, incluyendo redes sociales, plataformas y todo tipo de utilización del medio. Su promedio de conexión es de 8 horas y 19 minutos.

Haciendo clic en este enlace se puede acceder a un completo reporte profesional que detalla la situación de cada país del mundo, discriminada por aplicación, red social y tipo de comportamiento.

Como un dato no menor, el promedio mundial de tiempo de conexión a Internet es de 6 horas y 42 minutos por día.