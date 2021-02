Los tres signos del zodíaco que se destacan porque odian perder

Hay personas que quieren ser las mejores en todo lo que hacen. Son espíritus que aman ganar, y sienten que esto le da sentido a su vida. Son quienes hacen todo lo que pueden para salir airosos de cualquier situación, y, sobre todo, que nadie más les gane en ninguna de las actividades que realizan. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por ser competitivos.

Aries

Los del signo del carnero son realmente los más competitivos de todo el horóscopo. Lo que les sucede es que no soportan que otros consigan sus objetivos antes que ellos, y si su familia está involucrada de alguna manera, son todavía más intensos. Nadie les gana debido a que tienen una fuerza de voluntad inquebrantable, lo que los transforma en temibles enemigos.

Sagitario

Si hay algo que los sagitarianos no soportan, es perder. Quizás no sean las personas que más se preocupan por ganar, pero cuando es una pelea mano a mano, no les quedará otra que esforzarse al máximo, ya que no soportarían perder cuando sólo hay otro competidor.

Los sagitarianos no soportan perder mano a mano.

Géminis

A los del signo de los gemelos les gusta competir, no porque amen ganar, sino porque son extremadamente habilidosos en todo lo que hacen. Disfrutan mucho más el hecho de enfrentarse a otra persona en cualquier disciplina y mostrar sus habilidades en frente de todo el mundo.