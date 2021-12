Videos divertidos de perros para arrancar la semana

Las sonrisas que puede sacar una mascota pueden ser innumerables, sobre todo si se trata de un perro. Su presencia hace que el día a día sea más ameno dado sus ganas de jugar y su particular comportamiento. Estas son dos características suficientes para darle mucho material a las redes sociales.

Si uno combina diversión con sorpresa y los junta en videos, TikTok es el lugar predilecto para ello. Allí, los mejores amigos del hombre relucen todo su encanto y humor para el deleite de cientos de miles de usuarios en todo el mundo, porque las carcajadas que generan estos animales no conocen de fronteras.

El primero en maravillar con su espontaneidad es este labrador, que al ver un pedacito de queso entre los dedos de su dueño, no dudó en prepararse para recibirlo. El problema estuvo en que falló en la puntería no solo una, no solo dos, sino tres veces. Sin embargo es mucho más divertido verlo que leerlo, más aún si está en cámara lenta.

Es sabido que los canes son más destructivos cuando son cachorros. Este perrito no quiso ser la excepción, porque apenas vio un puff no dudó en usar sus pequeños dientes y morderlo como si fuera su juguete preferido. El problema es que hizo tanta fuerza que lo rompió y quedó cubierto del mismo relleno del mencionado asiento.

Muchas veces, los perros no distinguen si lo que ven es real o no. Esto hace que se asusten y se mantengan alerta. Eso le pasó a esta mascota al ver el televisor mientras su dueño jugaba a un videojuego de guerra, donde en un momento aparece un animal de su misma especie y al no distinguir que solo se trata de una mera recreación virtual, queda muy preocupado por lo que le termina pasando.