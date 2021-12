El pan "dulce" de jamón, queso y salame que es furor y se volvió viral en las redes

Ya llegan las fiestas y con ellas las tradiciones de todos los años que se han transmitido de generación en generación. Un infaltable en la mesa navideña y la de fin de año es el pan dulce. Existen diversas versiones de este postre, pero una muy especial se viralizó en los últimos días: el pan "dulce" de jamón, queso y salame.

Ludmila Sosa, una estudiante de 23 años, compartió orgullosa en su cuenta de Instagram su última producción del tradicional postre navideño. La joven madre de una niña de 4 años, decidió darle un giro a la receta que todos conocemos y creó una versión salada a la que agregó diversos quesos y fiambres. Lo que nunca imaginó fue el revuelo que generaría en las redes sociales.

La cocinera se encarga de elaborar y distribuir los “Pannetones” que ya son furor. Su emprendimiento, llamado “Dulce Olivia”, -Olivia es el nombre de su pequeña hija- comenzó hace apenas 15 días. Pese al poco tiempo que el negocio se encuentra en el mercado, ya se destaca de los demás por la creatividad y el sabor.

“Empecé haciendo tortas en mi casa, budines para mis compañeros, hasta que me fueron pidiendo tortas para sus cumpleaños”, relata Ludmila en una entrevista con la emisora radial La 100 y agregó: “Un día tomando mates con mi amiga que también tiene su emprendimiento, surgió la idea de dedicarme a esto, que siempre amé, pero no me animaba a hacerlo realidad, ella fue la primera persona que confió en mis productos”.

La joven relató que, a pesar de su entusiasmo, le costó comenzar con el emprendimiento porque no tenía los instrumentos necesarios. “No contaba con los recursos tampoco, aún se hace difícil porque no tengo una cocina que ande bien, ni licuadora, ni batidoras, pero con balanza prestada, una licuadora que era de mi abuela, empecé y hoy estoy vendiendo 30 Panettones por día”, afirmó orgullosa.

Comenzó también a elaborar los tradiciones pan dulces y al hablar con personas allegadas notó que muchos preferían probar na versión salada. Fue así que arrancó una producción especial y ahora son los más solicitados.

Jamón, queso y salame es la opción favorita, aunque admite que también tiene en cuenta a las personas vegetarianas, por ello próximamente lanzará los panes salados navideños de queso, rúcula y tomates secos.

En su cuenta de Instagram, Dulce Olivia ya cuenta con casi 1500 seguidores. El emprendimiento funciona desde las 20 hs hasta las a 6:30 am. Los envíos llegan hasta Florencio Varela, Cruce Varela, Quilmes, Berazategui Solano y Lanús.