Así funciona MobileTrans, un programa para transferir datos de WhatsApp de un celular a otro

WhatsApp ya soporta hacer copias de seguridad encriptadas de un extremo a otro. Sin embargo, hay otras alternativas para satisfacer necesidades más personalizadas y exigentes a la hora de transferir datos de WhatsApp. Así lo demuestra MobileTrans, un software de Wondershare.

Está considerada como la mejor solución para transferir datos de un celular a otro. Se trata de una aplicación que cuenta con más de cincuenta millones de usuarios. Pero, ¿qué es lo que le lleva a ser tan usado? Básicamente su versatilidad y facilidad de uso. Independientemente de qué tipos de datos quieras transferir, incluyendo los de WhatsApp y los que están alojados en la nube, podrás hacerlo.

Además, la operación se lleva a cabo de la manera más sencilla y rápida posible. ¿Cómo hacer transferencia, copia de seguridad y restauración de tu WhatsApp entre dispositivos iOS y Android? Con Wondershare Mobiletrans es muy fácil. Siguiendo la guía que hemos elaborado para ti, puedes mover todo con un clic y ahorrar tu tiempo que tan valioso es.

Así se hace la restauración de tu WhatsApp

Aunque Mobiletrans permite transferir todo tipo de datos de un celular a cualquier otro, sea cual sea su sistema operativo, lo más común entre los argentinos consiste en hacer dicha operación con los contenidos de WhatsApp. No solo nos referimos a los mensajes de texto, sino también al resto de datos como las fotografías y los audios.

Si tú también quieres hacer una copia de seguridad de tu WhatsApp y restaurarla tanto en el mismo celular como en otro distinto, simplemente sigue estos pasos. El primero de ellos se resume en conectar el dispositivo al ordenador en el que tengas instalado Wondershare Mobiletrans.

Ejecuta el programa y haz clic en Transferencia de WhatsApp. Acto seguido basta con seleccionar la opción Copia de seguridad de mensajes de WhatsApp. En la parte izquierda de la interfaz se muestra un desplegable con la fuente que se encuentra activa. Es decir, aquella que mantienes conectada a través del correspondiente cable. Justo debajo, con una imagen, aparece indicado el estado: Conectado.

La parte central es una de las más importantes, puesto que en ella puedes seleccionar exactamente qué tipos de ficheros van a ser tratados. Los primeros de ellos son fotografías, así que tanto las inmortalizaciones como las capturas de pantalla pasarán a formar parte de la copia de seguridad.

Los vídeos también pueden ser incluidos en el archivo definitivo, así como los audios e incluso otros tipos de elementos. Si prefieres obviar los mensajes y que solo se conserven los ficheros, basta con marcar la oportuna casilla de la parte inferior de la pantalla. En la zona de la derecha observarás la imagen de la computadora, indicándose que es el destino de la transferencia que se realizará.

Pulsa el botón de abajo: Inicio. Es en este momento cuando el procedimiento varía en función de si tu celular es un iPhone u opera bajo el sistema operativo Android. En el primer caso la copia de seguridad tendrá lugar de manera automatizada, pero con un dispositivo Android deberás seguir varios pasos. Afortunadamente en la propia interfaz de Mobiletrans aparecen todos ellos descritos a la perfección. El objetivo es claro: lograr que ningún usuario tenga dudas a la hora de completarlo.

Asegúrate de ir siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla y, sobre todo, mantén conectado el celular. Si completas los pasos descritos en la interfaz, cada proceso aparecerá junto a un indicador del cien por cien, lo cual dará a entender que el procedimiento ha sido completado. Así pues, ya solo queda restaurar los mensajes de WhatsApp en el otro celular.

Haz clic en Restaurar en el dispositivo. Justo en ese momento conecta el celular al equipo informático. Sin tener que hacer nada manualmente ya se mostrará la copia de seguridad que será restaurada, apareciendo en pantalla varios datos importantes: los tipos de ficheros incluidos como los mensajes individuales y los de grupo, la fecha y la hora en la que se generó la backup, así como el tamaño en MB.

Antes de llevar a cabo el siguiente paso cerciórate de que el dispositivo de destino que aparece en la derecha es el que quieres que tenga todos los contenidos de WhatsApp que estaban en el antiguo celular.

Abajo se muestra el botón en el que debes hacer clic: Inicio. Tanto una barra como porcentajes individuales van indicando el transcurso de la operación, la cual termina en poco tiempo incluso si es muy elevada la cifra de archivos almacenados en la copia de seguridad.

Y no es para menos, puesto que Wondershare MobileTrans no solo es fácil de usar, sino que también destaca por ser muy eficaz transfiriendo datos de WhatsApp. Así pues, no es de extrañar que se haya convertido en el software de referencia para muchos argentinos que quieren tener a buen recaudo sus contenidos de esta aplicación de comunicación.