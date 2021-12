Un ex ministro de Mauricio Macri se mostró a favor de una idea de Alberto Fernández

El ex ministro de Salud de la Nación del gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, habló con MDZ Radio sobre la necesidad de acelerar la vacunación. Se mostró a favor del pase sanitario y detalló los motivos.

Mientras el Gobierno Nacional evalúa aplicar un pase sanitario que impida a aquellas personas que no tienen ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus ingresar en determinados espacios recreativos, las distintas jurisdicciones se plantean si la decisión sería constitucional o no. En tanto que Adolfo Rubinstein se mostró a favor de llevarla a cabo, aunque dijo que "es una medida con bastantes dificultades de control y no es simpática".

"Debemos acelerar la vacunación, porque estamos en el momento más duro y difícil de la campaña, con mucha reticencia de grupos como los jóvenes para vacunarse, por diferentes motivos: porque están cansados, por rebeldía social o por baja percepción de riesgo. Todas estas son condiciones que evitan el rápido avance", comentó el ex ministro.

"Así como en agosto tuvimos una buena disponibilidad de dosis y rápidamente mejoró a cobertura de vacunación para el covid, ahora estamos en una parte muy lenta y hay que acelerarla, para mitigar lo que puede ser un rebote por las variantes", continuó detallando.

En base a esto es que Adolfo Rubinstein opina que "el pase sanitario es una decisión adecuada, pero el problema es que no es muy sustentable a lo largo del tiempo y será extremadamente difícil de aplicar". Además, propone "acompañarlo de una muy buena campaña comunicacional, focalizada, segmentada e inteligente, para lograr cambiar la actitud de aquellos que no quieren vacunarse y de quienes no reconocen que la vacunación es un hecho colectivo y no individual".