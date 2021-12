Todo lo que tenés que saber sobre la Revisión Técnica Obligatoria de vehículos

En Uno Nunca Sabe, Eduardo Toranzo, vicepresidente de la Cámara de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de Cuyo dio algunas especificaciones sobre este control que se comienza a exigir a partir de la semana próxima en Mendoza.

El 1 de enero entrará en vigencia la obligatoriedad de tener la RTO aprobada para circular. Rige para aquellos rodados que tengan más de 3 años y estos son los valores:

Autos: $2.395

Camionetas: $2.660

Camiones: $3.300

Moto mayor a 300 cc: $1.650

Moto menor a 300 cc: $905

Finalmente, el gobernador de Mendoza confirmó que a partir del 1 de enero será obligatorio tener la RTO aprobada para circular por las calles de la provincia. Pero en muchas provincias del país está en vigencia desde años anteriores, por lo que muchos mendocinos se han acelerado a buscar un turno de cara a las vacaciones de verano.

"Hay mucha demanda de servicio, algo habitual del argentino, que esperan a último momento para regularizar su documentación y cumplir con la parte legal, dejando de lado lo que para mi es fundamental: saber cómo está el auto en el que voy a viajar yo y mi familia", comenzó diciendo Toranzo.

La mayoría de los talleres están entregando turnos a 2 semanas.

Algunos vehículos, según comentó el entrevistado, no están en condiciones óptimas solamente por la falta de mantenimiento. "La mayoría de los conductores le pone nafta y sale a la calle. De hecho, los vehículos tienen un período de control que muchos lo hacen y muchos no, entonces el rodado va a tener inconvenientes", dijo.

De hecho, en las RTO encuentran "muchos detalles que son muy sencillos de corregir y a la vez muy importantes para la seguridad vial. Como las luces quemadas de stop, que sólo se trata de cambiar una lamparita, y en los accesos son muy importantes".

Según las estadísticas que compartió Toranzo, a diciembre el 0.2% de los vehículos fueron rechazados definitivamente y, depende la región, entre el 15 y el 20% los vehículos salen condicionados, es decir, con un plazo para corregir las fallas o los faltantes.

La mayoría de los condicionados se debe a mal rendimiento de frenos o falta de equipamiento en el kit de seguridad. "Detalles que son muy sencillos de resolver. También hay otros que necesitan alguna reparación, entonces se les da 60 días para que lo solucionen y vuelvan a sacar el certificado definitivo sin costo adicional".

Finalmente, algunos oyentes consultaron por qué no se hace la revisión técnica en base a los kilometrajes y no a los años del rodado, dado que hay vehículos de más de 3 años que tienen poco uso y en contraposición otros más nuevos ya recorrieron grandes distancias. "No se hace por kilometraje por la viveza criolla. Hay muchos autos a los que les bajan el kilometraje, entonces sería muy complejo saber realmente la cantidad de kilómetros y elaborar un plan de revisión en base a eso", respondió.

Quienes deseen obtener un turno para sacar la RTO pueden hacer clic en este enlace, ir a "solicitar turno" y completar los datos requeridos. Una vez abonada la revisión se confirma el mismo.