Insólito: no puede crear una cuenta en MiArgentina por ser tuerto

La aplicación Mi Argentina, creada por el Gobierno nacional para realizar tramites y tener diferentes tipos de documentos en una misma aplicación está generando mucha controversia por sus fallos recientes. Cabe destacar que al momento de crear una cuenta para la aplicación, se piden ciertos pasos a seguir para completar el trámite. Uno de estos es la confirmación de la identidad de la persona, que, para lograr esto debe hacer ciertas acciones frente al celular.

La mayoría involucran el movimiento de ciertas partes de la cara, los ojos, o los hombros de manera específica frente a la cámara del celular para poder confirmar la identidad de la persona. Esta tecnología ya había despertado bastantes criticas por su ineficiente capacidad para reconocer los movimientos o su mala detección de la luz. Es importante saber que estos pasos son necesarios y obligatorios para crear una cuenta, lo que dificulta el proceso para varias personas mayores o sin mucho conocimiento de la tecnología. Esto es un problema cuando se tiene en cuenta que esta aplicación es una de las maneras de sacar el tan polémico pase sanitario, que comenzará a ser pedido en varias provincias del país, y que será necesario para algunos eventos cerrados.

El día 21 de diciembre, Julio Ernesto López, periodista de TN, contó en Twitter una situación insólita que ocurre con la aplicación al intentar registrar una cuenta. El periodista escribió en un tweet: "Soy tuerto y la aplicación mi argentina no me válida . Y son inclusivos ! No lo puedo creer", adjuntando una foto de la aplicación en la que se explicaba que no se podía corroborar su identidad, y se listaba alguna de las recomendaciones para poder validar su identidad de manera correcta. Las recomendaciones eran: "Mantener los dos ojos cerrados hasta el sonido", "Evitar sombras en la cara", "Mantener el ojo cerrado hasta escuchar el sonido" y "Girar la cara lentamente hacia los hombros".

El tweet original de Julio Ernesto Lopez

Las recomendaciones de la aplicación para validar su identidad

Errores como estos son insólitos, más todavía viniendo de un Gobierno que se autoproclama como "inclusivo", como bien remarca el periodista de TN.

Obviamente por la naturaleza de la publicación, esta esta llegando a muchas interacciones, sumando de manera acelerada me gustas y comentarios sobre la situación o sobre la aplicación. Algunos usuarios aprovecharon la situación para quejarse del funcionamiento de la aplicación en carne propia.

Me paso lo mismo con mi mamá. Un desastre la aplicación del Superville — Wanda (@Wandafab72) December 22, 2021

Algunos usuarios se quejaron de estas prácticas comunes en las aplicaciones de validar la identidad pero no tener un sistema capacitado par tomar los datos biométricos.

Más usuarios se quejaron por el funcionamiento de la app y por los fallos que presenta

No creo eso Walter, los inútiles son los que crearon la App, algún millennial básico, sin contemplar todas las opciones posibles, que integre todas las variables. — Nell B Psettouras (@nellbpsettouras) December 22, 2021

Otros usuarios se quejan del funcionamiento de la aplicación Mi Argentina explicando que "los inútiles son los que crearon la app".