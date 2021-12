Dibujó un mapa de La Plata a mano alzada y se hizo viral

Abraham Gómez es un joven de 27 años que nació en Perú y vino a la Argentina hace ocho años para estudiar Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Allí comenzó a dibujar y se convirtió en un ilustrador de mapas. Lo que lo distingue de otros ilustradores es que él lo hace a mano alzada. "Documento, investigo sobre mapas de hace mucho tiempo, sobre todo por la facultad. Empecé a dibujar primero para la facultad, y después lo llevé a lo que me gusta: investigar ciudades; y empecé a desarrollar una técnica propia de mano alzada", contó Abraham.

En estos días se hizo viral en las redes el increíble mapa sobre la ciudad de La Plata. Comenzó el dibujo el 9 de noviembre y este mediodía publicó en sus redes sociales la versión terminada. A lo largo del mes, Abraham fue compartiendo el proceso, superando las 40 mil interacciones. Entre las publicaciones, el joven mostró una lista de lugares que serían los más difíciles de dibujar, donde mencionó a la refinería de YPF, el cementerio y el Estadio Único de La Plata. Además, iba compartiendo algunos datos sobre la ciudad, como, por ejemplo: "El parque provincial Martín Rodríguez fue creado para 'compensar' el desequilibrio ecológico que traería la refinería de YPF pero curiosamente tiene muy poca promoción. La mayoría de platenses ubican el parque ecológico y el Pereyra pero no éste quedando tan cerca".

Terminé de mapear a mano La Plata! pic.twitter.com/oVp9MWsF1I — Eibra (@gomezeibra) December 1, 2021

Abraham ya había hecho otras ilustraciones similares. "A raíz de la pandemia, al tener más tiempo para uno mismo, me puse a dibujar mapas, los empecé a mostrar. Pensé en hacer uno grande de alguna ciudad que conozca así me es más fácil dibujarlo, entonces empecé por Rosario y cuando mostré el mapa tuve mucha repercusión", expresó el joven. Más tarde le llegó el turno a Mar del Plata, publicación con la que consiguió más de 38 mil "me gusta" en Twitter. Retiro y Mataderos fueron otras localidades ilustradas por Abraham, que también compartió en las redes sociales.

"Lo que primero hago es hacer algunos bocetos, saber si el trazado que tiene lo estoy entendiendo, si tiene algún tipo de topografía, toda esa información la junto y después arranco", explicó Abraham. En sus mapas, que son a proporción, el joven admite que no utiliza “ningún tipo de escala, transportador o regla". Su obra es nada más y nada menos que a mano alzada. Igualmente, el muchacho busca mantener las proporciones para que no se pierda la idea de altura de la ciudad o la dimensión de manzana. "En la documentación intento mostrar manzana por manzana. Si hay un baldío, si hay un corazón, un edificio particular. Es como dibujarlo en modo caricaturesco pero reflejando la ciudad tal cual es", expresó.

Además de sus dibujos, otra de las cosas que se viralizó a través de la cuenta de Abraham fue la propuesta que hizo en un proyecto universitario, en el que planteaba que se reactivaran las líneas férreas para unir el aeropuerto de Ezeiza con CABA, sin tener que ir hasta Avellaneda, como sucede en la actualidad.