Del asco clasista al valor del trabajo: por qué Lucero se hizo viral

"El asco clasista que da salir a caminar por Recoleta", escribió un usuario de Twitter que se hace llamar Daniel K. Acompañó su comentario con una imagen de dos personas caminando por una vereda ancha. Una de ellas con uniforme y llevando un carrito. La foto publicada el jueves a la noche tiene unos 1400 likes y fue compartido más de 1000 veces. Una de las personas que eligió compartir ese mensaje es, justamente una de las mujeres que aparecen en la toma.

Minutos más tarde, con una captura del tuit y una imagen suya, Lucero Ríos -boliviana viviendo en Argentina desde hace 7 años- decidió contar su historia después de descubrir su imagen, con un comentario que consideró errado, en la red social. "Tengo 26 años, actualmente trabajo atendiendo y cuidando dos personas adultas mayores", dice en el primero de una serie de mensajes que no tardaron en viralizarse.

"Estudié enfermería pero debido a que estudio dos carreras más tuve que buscar un empleo de acuerdo a mis tiempos. Gracias a Dios encontré mi actual laburo: a los abuelos les cocino, les ayudo con su ropita, les ayudo a bañarse y los fines de semana hacemos compras y nos vemos como en la foto", relató. Y agregó: "Me pusieron en blanco, me pagan lo que yo considero justo, me gusta el barrio de Recoleta, y el punto es que no veo nada de malo en la foto 'clasista', con los abuelos reímos, lloramos, nos contamos anécdotas, y aunque debo admitir que venimos de clases sociales muy distintas",

Lucero contó que sus empleadores la "han tratado con respeto" y que cuando tiene exámenes le dan más horas libres para que estudie y que tiene "acceso a todas las comodidades, en épocas de finales me ayudan más, incluso dándome días libres y pagándome de todas formas".

Además explicó: "A veces chocamos en culturas, pero nunca me discriminaron. Yo los estimo muchísimo, siempre les digo que cuando me reciba quiero que estén allí conmigo, obviamente tenemos nuestros parámetros y barreras de trabajo".

Y entonces sí, llegó la justificación de por qué escribió su historia: "Me parece muy idiota el tuit que hizo Daniel K, sobre todo por su referencia, obviamente deben existir personas malas y explotadoras, pero, el problema es su estigma, solo por que es de Recoleta yo he tenido otros laburos donde personas de mi misma colectividad en los suburbios me han explotado de la peor manera, pero, no me quedaba de otra porque laburo es laburo mientras se encuentre algo mejor, siempre el trabajo nos dignifica como personas, y para finalizar, cuando mis abuelos me cuentan las historias de todo lo que tuvieron que hacer y esforzarse para tener todo lo que tienen hoy en día, no siento nada de envidia ni rencor, al contrario ¡Los admiro demasiado!".

Como broche de oro, contó que "la abuelita" borda a mano los uniformes que ella usa para la facultad y para el trabajo "¡Es hermoso!", remató antes de que comenzara a llegar un aluvión de respuestas celebrando su actitud.